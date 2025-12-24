Los Gigantes vencen a los Tigres y finalizan terceros en la serie regular

Santo Domingo, 23 dic (EFE).- Hanser Alberto remolcó la carrera con la que los Gigantes del Cibao rompieron el empate en la décima entrada y derrotaron la noche del martes por 2-3 a los Tigres del Licey en la última jornada de la Lidom, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Con dos outs y el corredor fantasma en la segunda almohadilla, Alberto conectó un doble hacia la banda del jardín izquierdo, contra el relevista Reidis Sena y permitió que Jorge Bonifacio anotara la carrera que definió el triunfo por 24-26.

Los Gigantes aseguraron el tercer lugar de la clasificación de cara a la postemporada que comienza el 27 de diciembre.

Hansel Robles (1-0) trabajó una entrada en blanco y se acreditó el triunfo, mientras que el salvamento fue de Víctor López (1), quien lanzó el décimo episodio sin permitir anotaciones.

Por Tigres, que cayeron en su público en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, Arístides Aquino remolcó una carrera, mientras que Samuel Muñoz y Yerald Nin anotaron en una ocasión.

Sena (0-1) permitió una vuelta inmerecida y perdió el juego por los Tigres (21-29), quienes concluyeron últimos en la serie regular del torneo de béisbol invernal dominicano.

Águilas 3-6 Toros

Gilberto Celestino y Manuel Peña anotaron y remolcaron una carrera en la victoria de los Toros del Este en el cierre de la temporada regular sobre las Águilas Cibaeñas en Santiago.

Bryan De La Cruz empujó una carrera y completó 40 vueltas remolcadas, como José Oliva en la temporada 1997-1998.

El mayor registro, 50, lo conserva Víctor Díaz (2008-2009).

Jeimer Candelario produjo una carrera y Francisco Urbáez logró una anotada por los Toros (27-22), que concluyeron con el segundo mejor registro de la fase regular tras las Águilas (32-17).

Ángel Felipe (1-0) completó una entrada sin anotaciones y ponchó a dos rivales para ganar el partido, en tanto que José Adames (1) tiró el noveno sin que le pisaran el plato.

Steward Berroa y Aneury Tavarez anotaron una carrera cada uno y Wilmer Difó produjo una vuelta para las Águilas.

Osvaldo Bidó (0-1) permitió tres carreras en tres episodios y perdió en el encuentro por las cuyayas.

En la primera jornada de la semifinal, que se juega a 18 partidos, en formato de Round Robin, las Águilas recibirán a los Leones en Santiago (norte), y los Toros enfrentarán a los Gigantes en La Romana (este). EFE

