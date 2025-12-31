Los médicos prevén la alta médica de Bolsonaro para el jueves tras cuatro operaciones

1 minuto

Río de Janeiro, 31 dic (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, recibirá el alta médica el jueves, tras ocho días hospitalizado y en los que fue sometido a cuatro diferentes cirugías, anunció este miércoles el equipo de doctores que lo atiende.

«Hicimos nuevos exámenes para evaluar su estado de salud en general. Hoy no tuvo picos (de hipertensión) y se encuentra mucho más estable. La previsión es darle el alta mañana», afirmó Claudio Birolini, jefe del equipo médico que lo atiende, en una rueda de prensa. EFE

cm/jrh

(video)