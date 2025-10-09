Los mercados argentinos reaccionan al alza tras el apoyo financiero de Estados Unidos

2 minutos

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- Los mercados argentinos reaccionaron este jueves al alza tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de la compra de pesos argentinos para inyectar liquidez en dólares a la economía local y de la finalización del marco de acción de una línea ‘swap’ de intercambio de divisas por veinte mil millones de dólares con el Banco Central del país suramericano.

Tras el anuncio, el índice S&P Merval de las acciones líderes argentinas registró este jueves una escalada del 5,8 %.

Por su parte, el índice general S&P BYMA subió el 5,83 % y los bonos soberanos en dólares avanzaron un 8 %.

En sintonía, el índice de riesgo país de Argentina cayó el 0,3 %, hasta los 1.071 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense bajó cinco pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.450 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense cayó casi diez pesos, a 1.420 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el valor del dólar paralelo o ‘blue’ permaneció igual, a 1.475 pesos por unidad, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia a la baja.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó el 5,80 %, hasta los 1.453,22 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue al comprar activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió el 5,70 %, hasta los 1440,81 pesos por unidad.

El anuncio este jueves del secretario del Tesoro estadounidense se dio tras cuatro días de «intensivas reuniones» con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Washington, después de que la administración de Donald Trump manifestara que estaban listos para actuar de la manera que fuera necesaria para ayudar a Argentina a cumplir con sus obligaciones de deuda y sanear sus reservas en dólares.

El mensaje de Bessent llega también tras siete jornadas consecutivas de intervención del Tesoro argentino en el mercado cambiario para no dejar escapar el precio del dólar estadounidense, lo que llevó a sus reservas de dólares al límite. EFE

lgu/pd/jrg