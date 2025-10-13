Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel llegan a su destino en Ramala

Ramala, 13 oct (EFE).- Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás en Gaza llegaron sobre las 12.50 hora local (9.50 GMT) a la plaza de Ramala donde decenas de familiares y amigos les esperaban.

En dicha plaza, frente al Palacio de Cultura de la capital de Cisjordania ocupada, se han vivido escenas de alegría ante la bajada de los expresos de los dos autobuses que lo transportaron desde la prisión israelí de Ofer, situada a unos pocos kilómetros de allí.

Los palestinos liberados portaban pañuelos palestinos y algunos aparecieron haciendo el signo de la victoria con las manos, antes de abrazar a sus seres queridos. EFE

