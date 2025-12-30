Los trenes Eurostar vuelven a circular paulatinamente esta tarde pero con limitaciones

París, 30 dic (EFE).- Los trenes Eurostar con origen y destino Londres en las líneas con París, Bruselas y Amsterdam se prevé que vuelvan a circular esta tarde tras el incidente con el suministro eléctrico en el eurotúnel, pero lo van a hacer con limitaciones porque la infraestructura bajo el Canal de la Mancha no se ha restablecido completamente.

En un comunicado, Eurostar reconoce que la situación sigue siendo incierta e insiste a sus clientes en que, en la medida de lo posible, pospongan los viajes para más adelante y que no vayan a las estaciones si sus trenes están entre los que han tenido que ser anulados.

La compañía ferroviaria indica en un comunicado que sus trenes con salida y llegada en la capital británica debían reanudar los viajes a partir de las 17.00 hora local de París (16.00 GMT) tras la «reapertura parcial» del túnel, donde se había producido un incidente de suministro eléctrico que no se ha logrado solventar en su totalidad.

El problema, según la compañía ferroviaria, es que una de las dos vías del Eurotúnel, gestionado por la sociedad concesionaria Getling, sigue sin estar disponible para el paso de los trenes y eso implica retrasos y tiempos de trayecto más largos de lo habitual al menos el resto de la jornada.

Por eso Eurostar sigue aconsejando a sus clientes que aplacen sus viajes a otra fecha si es posible, para lo cual les ofrecen un canje gratuito.

Eso significa que en los tres próximos meses sus clientes pueden elegir entre un cambio de billete para otra fecha, en la que haya una plaza disponible en la misma clase; o bien recibir un bono que podrían utilizar en un viaje en Eurostar durante 12 meses, o pedir el reembolso del valor del billete.

Getlink había anunciado que desde las 15.00 hora de París (14.00 GMT) la circulación por el Eurotúnel se reanudaba tras haberse tenido que suspenderse por la mañana por un problema de alimentación eléctrica.

De hecho, todo comenzó en la noche del lunes al martes por un fallo de suministro eléctrico de los trenes en una parte del Eurotúnel, lo que afectó a la circulación de los trenes y convoyes y obligó a una intervención técnica.

Pasajeros en el limbo

Miles de viajeros se han visto afectados por la incidencia, que ha provocado aglomeraciones en la Estación del Norte de París y causado importantes pérdidas económicas a muchos viajeros.

Es el caso del londinense Stephen Baron, que había organizado un viaje a París con su familia por 1.500 euros y que a mediodía de este martes ha recibido la noticia de que su tren se había cancelado mientras se hallaba en lo alto de la Torre Eiffel.

«Hemos tenido que bajar enseguida y tratar de arreglarlo. Hemos cambiado la reserva porque nos daba la opción y reservamos un tren que en la aplicación parecía que estaba bien. Así que hemos salido corriendo con nuestras maletas, nos hemos metido en un taxi y, tan pronto como hemos entrado por la puerta de la estación, hemos recibido un mensaje que decía que nuestro tren se había vuelto a cancelar. Hemos perdido mucho dinero», se quejó Baron en declaraciones a EFE.

Otro turista, Guilroy Guedes, que trataba de regresar a Londres tras haber visitado Disneyland París con su familia, ha lamentado que Eurostar «no esté dando ninguna alternativa» y ha definido la situación como «caótica».

«Han dicho que pueden reembolsarnos el billete, pero si para volver a casa tenemos que pagar un barco, un ferry o un vuelo, no nos lo pagarán. Así que tenemos que quedarnos aquí, y nos han dicho que normalmente tardan un día, pero no pueden garantizarlo», ha añadido.

Jonathan Mills, padre de dos hijos que había pagado 190 libras esterlinas por billete para visitar París -un total de 870 euros al cambio-, ha reiterado las palabras de Guedes y destacó la sensación de incertidumbre.

«No hay mucha información, nos dicen que bajemos aquí y no hay aviones. Los precios han subido por presión de la oferta y la demanda, y los autocares son horribles. Así que no estoy seguro de qué vamos a hacer», manifestó. EFE

