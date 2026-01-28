El franco suizo se fortalece frente al dólar

El franco suizo sigue fortaleciéndose frente al dólar, alcanzando un nuevo máximo el martes. Sin embargo, según un experto financiero, es poco probable que el Banco Nacional Suizo (SNB) intervenga.

El martes por la tarde, el dólar estadounidense cayó hasta 0,7701 francos suizos (CHF), su nivel más bajo de la historia, si se excluyen las turbulencias derivadas de la eliminación del tipo de cambio mínimo frente al euro en enero de 2015. La moneda suiza también se fortaleció frente al euro, que alcanzó un mínimo de 0,9189 CHF, su nivel más bajo desde noviembre pasado.

Sin embargo, el Banco Nacional Suizo (BNS) no ha realizado ningún movimiento en el mercado, según un analista del banco Valiant. Eso concuerda con las señales de que el banco central está más preocupado por las fuertes fluctuaciones que por el nivel absoluto de los tipos de cambio.

«La presión actual proviene principalmente del dólar, donde la volatilidad es mayor», explicó el analista. Una reducción de la tensión en este frente también permitiría una relajación frente al euro.

Esta semana, los mercados centran su atención en la Reserva Federal de Estados Unidos, que inicia el martes su reunión de política monetaria de dos días.

Los observadores no esperan un recorte de tipos. No obstante, el encuentro podría aportar un nuevo impulso, ya que podrían surgir las primeras pistas o incluso un anuncio sobre el futuro nombramiento del presidente del banco central.

El mandato del actual presidente, Jerome Powell, quien está bajo fuerte presión del presidente Donald Trump, finalizará en mayo.

