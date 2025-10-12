El turismo repunta en Suiza, pero la ausencia de visitantes de China llama la atención

Las montañas suizas como el Rigi, que podemos ver en la imagen, atraen a miles de turistas cada año. Keystone / Urs Flueeler

El número de personas que visitan Suiza desde los Estados Unidos y la India ha repuntado después de la Covid, pero el número de visitantes procedentes de China sigue estando muy por debajo de los niveles prepandemia. Si observamos los datos, descubrimos el por qué.

El turismo es muy popular en Suiza. En 2024, el sector hotelero del país helvético batió récords con 42,8 millones de pernoctaciones registradas en todo el país, superando así los niveles prepandémicos registrados en 2019, cuando se contabilizaron 39,6 millones.

Detrás de casi la mitad de estas pernoctaciones están personas residentes en Suiza. En pleno pico de la pandemia, durante 2021, se alcanzaron cifras históricas de turismo interno, y esta tendencia se ha mantenido estable desde entonces. De hecho, en 2024 se registraron cerca de 21 millones de llegadas de visitantes locales, consolidando a este grupo como el principal motor de la industria turística nacional, especialmente durante la temporada invernal.

Diferencia entre llegadas y pernoctaciones El número de llegadas muestra la frecuencia con la que las personas que viajan a un país se registran en hoteles, con independencia de la duración de su estancia. Esto hace que sea posible contar más de una vez a una persona, por ejemplo si se queda en diferentes hoteles durante su viaje. Por tanto, las llegadas se consideran un indicador muy básico de la popularidad de un destino. Por otro lado, las pernoctaciones muestran cuántas noches se quedan los visitantes en hoteles y pensiones, con independencia de cuántas personas hay. Así pues, indican cuánto tiempo de media se quedan las personas en el destino. Las estadísticas que se han utilizado para este artículoEnlace externo cubren únicamente hoteles, hostales y pensiones. No incluyen pisos vacacionales, Airbnbs o campings.

Del confinamiento a niveles máximos

La pandemia del coronavirus supuso un punto de inflexión para el turismo suizo. De pronto, todo se paró y ya no llegaban visitantes de fuera.

Sin embargo, no era la primera vez que una crisis mundial alteraba el equilibrio entre el turismo nacional y el internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la presencia de turistas del extranjero en Suiza cayó drásticamente. En 1941, más del 80% de las personas que se hospedaban en destinos turísticos suizos eran residentes del propio paísEnlace externo. Tras la guerra, el turismo internacional volvió con fuerza, y en 1970 alrededor del 62% de las personas que elegían Suiza como destino vacacional provenían del extranjero.

En las décadas posteriores a 1970, el número total de pernoctaciones se mantuvo estable, oscilando entre los 32 y 37 millones. No fue sino hasta finales de 2010 cuando el número empezó a aumentar considerablemente, hasta alcanzar un récordEnlace externo histórico en 2024, cuando tan solo unos años después de la pandemia se registraron 42,8 millones de pernoctaciones.

Contenido externo

La tendencia al alza parece continuar y es posible que en 2025 veamos otro récord. En la primera mitad del año, se registró un 1,8% más de pernoctaciones que en el mismo periodo de 2024. Todo apunta a que eventos de gran repercusión internacional, como el festival de Eurovisión celebrado en Basilea en mayo o el Campeonato Europeo de Fútbol Femenino en junio, han tenido un impacto muy positivo en la llegada de visitantes.

Pero ¿dónde está el turismo chino?

2019 fue el año dorado del turismo chino en Suiza. Tanto así que el periódico Tages-AnzeigerEnlace externo incluso utilizó el término «la ola china» para referirse a la llegada de un único grupo de 12.000 personas empleadas de la empresa cosmética estadounidense Jeunesse Global, que recibieron el viaje como recompensa por alcanzar sus objetivos de venta. Para transportar al grupo alrededor del país fue necesaria una flota de 95 autobuses.

La magnitud de este fenómeno se reflejó claramente en las cifras: en 2019 se registró más de un millón de llegadas de turistas procedentes de China y un total de 1,3 millones de pernoctaciones en hoteles suizos. Aunque la presencia de grandes grupos generaba cierta incomodidad entre sectores de la población local, suponía un impulso significativo para la industria del turismo. Los viajes se reservaban con bastante antelación y el nivel de gasto era alto.

Como era de esperar, este flujo se desplomó durante la pandemia del covid-19. Sin embargo, lo más llamativo es que, a pesar de la recuperación del turismo global, la afluencia desde China no ha vuelto a los niveles prepandemia. En 2024 se registraron apenas 485.546 llegadas y 725.129 pernoctaciones de personas procedentes de China. Lugares emblemáticos como el ferrocarril de JungfraujochEnlace externo todavía notan la ausencia.

Contenido externo

Según el diario Neue Zürcher Zeitung, tras la pandemia la clase media china ya no dispone de recursos económicos suficientes para viajar a Europa, y el «estado de ánimo de los consumidores está por el subsuelo». Otro factor importante es el llamamiento que ha hecho el Gobierno chino a la ciudadanía para que pase sus vacaciones en China y apoyen así la economía local.

Por otro lado, las preferencias de quienes viajan desde China también están cambiando. Actualmente prefieren viajar de forma individual a hacerlo en grupoEnlace externo, y aunque vienen en números más reducidos, algunas de estas personas optan por quedarse más tiempo, según explicó una persona experta en turismo en la radio pública suiza, SRFEnlace externo.

El periódico Zuger ZeitungEnlace externo señala que la previsibilidad que caracterizaba al turismo chino antes de la pandemia ya no existe: «a veces llegan en grupos grandes, pero solo unos cuantos hacen noche». Si este mercado logrará recuperarse, o cuándo lo hará, sigue siendo una incógnita.

Llegadas masivas de estadounidenses a Suiza

El auge actual de la industria del turismo en Suiza tiene como uno de sus principales protagonistas a visitantes procedentes de Estados Unidos. Desde la pandemia, el número de personas de ese país que visitan la Confederación Helvética ha aumentado cada año. En 2023, las pernoctaciones de visitantes estadounidenses aumentaron en un 26%, y en verano de 2024 se reservaron cerca de 3,5 millones de noches, casi 300.000 más que el año anterior.

A diferencia de lo que ocurre con China, hay muchos vuelos directos desde Estados Unidos a Suiza, lo que ha facilitado el repunte del turismo proveniente de este país. Los Juegos Olímpicos de París 2024 atrajeron a un gran número de estadounidenses a Europa y, según el Swiss Economic Institute KOFEnlace externo, muchas de estas personas aprovecharon su estancia para hacer excursiones a territorio suizo, atraídas por las campañas de marketing de Switzerland Tourism.

Por su parte, el mercado indio también muestra un crecimiento notable. En la primera mitad de 2025, se registraron 378.751 pernoctaciones de visitantes de India en hoteles suizos, lo que representa un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El turismo asiático sigue los pasos de una serie de televisión

En 2024, se registraron 400.000 pernoctas en hoteles suizos por parte de turistas provenientes de Corea del Sur. Si observamos el desglose por región y municipio, vemos que hay un destino que destaca claramente: Grindelwald. Este conocido municipio de la región de Oberland fue uno de los pocos en ver un aumento en las pernoctaciones de visitantes de Corea del Sur tras la pandemia, pasando de 55.971 noches en 2019 a 91.131 en 2023. En 2024, la cifra descendió ligeramente a 79.309, pero aun así se mantuvo muy por encima de los niveles prepandemia.

Es muy posible que todo esto se deba al éxito de la serie de televisión surcoreana Crash Landing on You. En una de sus escenas más memorables, el personaje protagonista toca el piano en el muelle de Iseltwald, en el lago Brienz, rodeado montañas y naturalezas. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un punto de peregrinación para fans de la serie, tanto así que actualmente el municipio cobra una tasa de admisiónEnlace externo.

El impacto de la serie parece haber ido más allá de Corea. Según los datos, las llegadas de personas procedentes de Malasia e Indonesia a Suiza también han aumentado de manera considerable en comparación con los niveles antes de la pandemia, lo que podría estar relacionado con la popularidad de la serie en el sudeste asiático.

Para saber más, lea nuestro artículo al respecto:

Turismo desde países vecinos

En la mayoría de los municipios incluidos en las estadísticas, las personas que visitan Suiza desde países vecinos son el grupo más frecuente. Residentes de Alemania y Francia suelen elegir las montañas suizas para pasar sus vacaciones, y tienden a alojarse en regiones donde se habla su mismo idioma.

En varias comunidades fronterizas de Graubünden y Ticino, el grupo más habitual está formado por turistas italianos. Por su parte, el turismo británico suele elegir Suiza como destino de esquí, con una marcada preferencia por estaciones como Verbier y Champéry, en el cantón de Valais.

Municipios como Gurnellen, en el cantón de Uri, y Faido, en Tesino, registraron el mayor número de llegadas desde los Países Bajos. Se presupone que muchas de estas visitas son de personas que eligen hacer una pausa en su camino hacia el sur de Europa.

Contenido externo

Si bien el turismo estadounidense sigue encabezando las estadísticas en destinos turísticos emblemáticos como Grindelwald, Lucerna y Zermatt, en otros puntos del país, como Schwyz y Lungern en el cantón de Obwalden, son los visitantes de China quienes lideran las llegadas.

Fuera de los destinos turísticos más conocidos, hay localidades donde el público chino representa la mayor parte de las visitas. Es lo que ocurre en Sursee, en el cantón de Lucerna, y en Affoltern am Albis, en el cantón de Zúrich. Ambos municipios podrían estar atrayendo a este segmento gracias a que ofrecen buenas opciones de alojamiento para grupos organizados.

En algunos casos, el éxito turístico de un municipio se debe a iniciativas de marketing específicasEnlace externo y bien dirigidas. Por ejemplo, Mörel-Filet, en el cantón de Valais, recibe sobre todo visitantes de Hong Kong que acuden a la región de Aletsch, mientras que Leukerbad se ha posicionado como destino favorito para quienes viajan desde Corea del Sur.

Editado por Balz Rigendinger. Texto adaptado del inglés por Cristina Esteban y gráficos por Carla Wolff. Revisado por Carla Wolff.

