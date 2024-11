Luis Fonsi: «Estar en República Dominicana representa estar en un lugar que quiero mucho»

Santo Domingo, 21 nov (EFE).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi llegó este jueves a República Dominicana con motivo de su concierto del próximo sábado en Santo Domingo y valoró la importancia que tiene este país para él, ya que «representa estar en un lugar que quiero mucho» y donde puede sentir «ese calorcito y el abrazo de la gente».

«Tengo familia aquí, mi abuela era dominicana, viajábamos mucho de niños al país, jugaba aquí, es un lugar que conozco de hace muchos años, y lo siento de esa manera cuando estoy sobre el escenario», dijo en una rueda de prensa en Santo Domingo el artista, que lleva a cabo una gira por los 25 años de su carrera profesional.

El concierto, aseguró Fonsi, va a ser «una celebración de principio a fin, vamos a cantar canciones desde el día número uno hasta el sol de hoy, quiero que la gente viaje conmigo».

Mostró su ilusión por encontrarse con un público que lo ha visto desde el comienzo de su carrera y que ha estado en las diferentes etapas de su vida, por lo que, advirtió, «puede pasar cualquier cosa» en el concierto.

Aunque en esta gira está promocionando su undécimo trabajo, ‘El Viaje’, que salió a la luz en mayo pasado, el cantante echó la vista atrás y recordó su crecimiento como profesional durante todos estos años: «En mi primer disco no escribí ninguna canción y ahora escribo, produzco y tardo dos años en sacar un disco porque quiero darle algo muy mío».

Afirmó que se siente «bendecido» de continuar su carrera 25 años después «como el primer día» y agradeció el apoyo del público, que, destacó, «me ha visto crecer y ha crecido conmigo».

La película ‘Say a Little Prayer’, su incursión en el cine

Reconocido mundialmente por sus exitosas canciones y colaboraciones, este jueves se estrenó en República Dominicana y Puerto Rico la película ‘Say a Little Prayer’, donde es el protagonista de la historia y con la que debuta en el mundo del cine como actor.

«No lo estaba buscando, a través de un amigo productor de cine me hizo llegar el libreto, pensé que no lo iba a hacer pero lo leí y me pareció que era una película que tiene muchos mensajes bonitos», señaló sobre la cinta, que también se podrá ver desde mañana en Estados Unidos.

‘Say a Little Prayer’, una comedia romántica que se rodó en la ciudad estadounidense de San Francisco, «celebra el amor, los valores de la familia, esa búsqueda de la vida en encontrar esa persona perfecta», agregó.

«En mi personaje vi mucho de Fonsi y me pareció que podía hacer el papel», explicó el puertorriqueño sobre su incursión en el cine, una industria donde espera poner su granito de arena en lo que puede ser «un nuevo comienzo» para él. EFE

