Luis Lacalle Pou dice que no asumirá su banca en el Senado

2 minutos

Montevideo, 6 ene (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró este lunes que renunciará a su banca en el Senado en el próximo quinquenio porque cree que «es el tiempo de otras personas» y adelantó que se dedicará «a muchas cosas» como «estar con la gente» y «a campo abierto».

Así lo indicó en una rueda de prensa el centroderechista y referente del Partido Nacional, cuyo candidato, Álvaro Delgado, fue derrotado en la segunda vuelta electoral del pasado noviembre, quien descartó además la posibilidad de pasar a integrar el directorio de su fuerza política tras dejar la Presidencia el próximo 1 de marzo.

«Creo que es el tiempo de otras personas, de otra gente que salió electa. Yo voy a renunciar a la banca del Senado. Me voy a dedicar, obviamente, a muchas cosas. Entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, lo que me mueve y es mi vocación. A mí me gusta andar a campo abierto, siempre cerca de la gente», expresó.

Electo por cuatro listas electorales de su partido, Lacalle Pou, que lidera desde 2020 el gobierno de coalición formado por el Partido Nacional con el también centroderechista -aunque histórico rival de este- Partido Colorado y otras tres fuerzas políticas menores, aclaró que renunciará a la banca por todas ellas.

Por otro lado, quien negó ya estar pensando en la próxima campaña electoral, de cara a 2029, comparó la transición entre su Gobierno y el entrante del presidente electo -por la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA)-, Yamandú Orsi, con la que se dio entre el expresidente -también del FA- Tabaré Vázquez y él entre 2019 y 2020.

«Las comparaciones son odiosas, pero si yo comparo esta transición con la nuestra, frenamos hoy o hace una semana y ya tienen más información que la que me dieron a mí», aseveró, en tanto aclaró que la falta de información en materia económica que reclamaron autoridades designadas para el próximo Gobierno se debe a la salida por vacaciones de funcionarios.

Por otro lado, consultado sobre la reunión que mantuvo con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia el sábado en su residencia presidencial en Montevideo, Lacalle Pou subrayó que lo considera «el presidente electo legítimamente» aunque «no reconocido» porque, dijo, «obviamente ha habido un fraude».

«En todos estos años yo he dicho que es una dictadura la de (Nicolás) Maduro, o sea que mal podría ser que un dictador, después de un fraude electoral, sea un presidente legítimo», respondió sobre si no reconoce a Maduro como presidente de ese país. EFE

