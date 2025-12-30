Lukashenko indulta a otra veintena de presos políticos

1 minuto

Moscú, 30 dic (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha firmado un decreto para la liberación de 22 presos, 20 de los cuales fueron condenados por extremismo, informaron hoy fuentes oficiales.

Entre los indultados con ocasión del Año Nuevo hay 15 mujeres y 7 hombres, precisó la Presidencia bielorrusa.

Según el comunicado oficial, todos los liberados «reconocieron su culpa y mostraron su arrepentimiento».

Lukashenko comenzó a liberar a presos políticos a mediados de 2024.

Hace unas semanas, el mandatario bielorruso permitió, tras negociaciones con Estados Unidos, la salida de la cárcel de una de las líderes de masivas protestas antigubernamentales de 2020 María Kolésnikova y el Nobel de la Paz 2022 Ales Bialiatski.EFE

