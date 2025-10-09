Lula anuncia nuevas inversiones de Petrobras en las industrias naval y de fertilizantes

Brasilia, 9 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves nuevas inversiones de la estatal Petrobras en los sectores naval y de fertilizantes, por valor de 2.600 millones de reales (490 millones de dólares).

Lula valoró la importancia económica de Petrobras, la mayor empresa del país, y dijo que su Gobierno aún trabaja para «recuperarla» tras los «intentos de destruirla» de su antecesor en la Presidencia, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que hasta barajó la posibilidad de privatizar la compañía.

Las inversiones serán ejecutadas en conjunto por el Gobierno y la empresa Petrobras, y en su mayor parte estarán dirigidas a seis nuevos buques petroleros para la compañía estatal, que se ocupará además de financiar una modernización del astillero en el que serán construidos, situado en el puerto de Maragogipe, en el estado de Bahía (noreste).

Un 20 % de los recursos anunciados permitirá la reanudación de operaciones de una fábrica de fertilizantes de Petrobras, cerrada en 2016 por el Gobierno del entonces presidente Michel Temer.

En 2021, durante la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro, fue cedida a una empresa privada, que paralizó sus operaciones un año después y desde entonces la planta está inactiva, lo cual ha aumentado la dependencia de Brasil de fertilizantes extranjeros, que importa sobre todo desde Rusia. EFE

