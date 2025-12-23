Lula juramente a su nuevo ministro de Turismo y fortalece la alianza con la centroderecha

3 minutos

Río de Janeiro, 23 dic (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, juramentó este martes a su nuevo ministro de Turismo, Gustavo Feliciano, en un acto en el Palacio presidencial de Planalto en el que fortaleció su alianza con los partidos de centroderecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Feliciano sustituyó en el Ministerio al diputado Celso Sabino, que fue expulsado de su partido, el derechista União Brasil, por negarse a renunciar al cargo cuando esta formación estudiaba abandonar la alianza oficialista.

Pese a que Feliciano no está afiliado a ningún partido en este momento, se trata de un importante aliado político y amigo personal del presidente de la Cámara de los Diputados, Hugo Motta, uno de los principales dirigentes del también partido derechista Republicanos y que tiene gran influencia en las formaciones de centroderecha.

El nuevo ministro también tiene vínculos con sectores del União Brasil que quieren mantenerse en la alianza oficialista y es representante de Paraíba, uno de los estados del empobrecido nordeste brasileño, región que es el principal fortín electoral de Lula.

El cambio en el Gabinete se produce a solo diez meses de las elecciones presidenciales de octubre de 2026, en las que Lula aspira a ser reelegido y en las que figura como el gran favorito según todas las encuestas.

El líder progresista puede enfrentar en las elecciones al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y señalado por el líder ultraderechista, condenado a 27 años de prisión por golpismo, como su heredero político y su candidato a las presidenciales.

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro negocian el apoyo de los influyentes y mayoritarios partidos de centroderecha, incluyendo Republicanos, União Brasil y Progresistas, que pueden ser decisivos en las elecciones.

La mayoría de estos partidos forma parte de la alianza construida por el socialista Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, pero algunos amenazan con abandonar al Gobierno a la espera de que surja una candidatura de centro competitiva para las elecciones.

Pese a que no se pronunció públicamente durante la ceremonia de cambio de ministro, Lula aprovechó el acto para conversar con Motta y con varios dirigentes de los partidos de centro y derecha que apoyan su Gobierno.

En el discurso que pronunció en la ceremonia en que asumió el Ministerio de Turismo, Feliciano admitió que espera trabajar por la «armonía» partidaria e hizo numerosos elogios tanto a Lula como a su Gobierno.

El nuevo ministro, formado en derecho y que es hijo del diputado Damião Feliciano, legislador del União Brasil, y de la exvicegobernadora da Paraíba, Lígia Feliciano, integrante del mismo partido, se desempeñó entre 2018 y 2021 como secretario de Turismo de su estado. EFE

cm/mat/cpy