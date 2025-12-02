Lula y Trump dispuestos a cooperar contra el crimen organizado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron que están listos para cooperar en el combate al crimen organizado en una conversación telefónica este martes, según la presidencia brasileña.

Durante el diálogo, Lula «enfatizó la urgencia de fortalecer la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional» y Trump «resaltó su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas» con ese fin, según un comunicado.

Lula repasó las operaciones recientes que su gobierno llevó a cabo en Brasil para «asfixiar financieramente» a las organizaciones delictivas, y mencionó ramificaciones que operan desde el exterior.

El gobierno de Lula ha desplegado en los últimos meses varias operaciones contra el lavado de dinero y actividades contra las principales organizaciones criminales de Brasil, como el Primeiro Comando da Capital (PCC).

En agosto, la policía desmontó un gigantesco esquema de lavado de dinero dirigido por esa banda, que operaba en la cadena productiva de combustibles y que habría blanqueado casi 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024.

La llamada entre Lula y Trump, que duró 40 minutos, ocurre cuando Estados Unidos impulsa una intensa campaña militar de combate al narcotráfico, para la que envió al Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate. Pero el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirma que el objetivo es derrocarlo.

Las maniobras frente a las costas de Venezuela dejaron hasta el momento 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 lanchas que, según Washington, transportaban drogas.

Al término de la cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre, Lula había manifestado su preocupación por la presencia militar estadounidense en el Caribe, y dijo tener la intención de discutirlo con Trump.

No obstante, no hubo ninguna mención de Venezuela en el comunicado.

El tema de los aranceles impuestos por Washington a Brasil también fue abordado durante la llamada.

El juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que acabó con una condena de 27 años de cárcel, tensó las relaciones entre Brasil y Estados Unidos.

Trump denunció el proceso judicial como una «caza de brujas» contra su aliado y respondió imponiendo un arancel punitivo a Brasil en agosto.

Pero luego de un encuentro con Lula en octubre, eximió buena parte de los productos afectados, entre ellos la carne y el café.

Lula calificó el martes como «muy positiva» la decisión pero señaló que «aún hay otros productos con tarifas que deben ser discutidos» y dijo que Brasil «desea avanzar rápido en esas negociaciones».

