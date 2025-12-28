Lunes 29 de diciembre

ISRAEL PALESTINA

Palm Beach (EE.UU.) – El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para abordar el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza.

(Texto) (Foto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este lunes una sesión urgente para debatir el reconocimiento de la República de Somalilandia por parte de Israel, que ha recibido una ola de condenas internacionales.

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia)- Continúa por tercer día consecutivo la búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos en un naufragio en Indonesia y el barco KN Puntadewa, uno de los principales en la zona de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) tiene previsto partir al alba hacia las aguas del norte de Padar donde se hundió la embarcación turística. Por Noel Caballero

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Los ucranianos analizan la reunión entre el presidente Volodimir Zelenski y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y evalúan el progreso logrado para acordar un plan de paz conjunto en el esfuerzo por detener la agresión rusa.

(Texto)

INMIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Ginebra.- El Mediterráneo ha vuelto a ser una de las rutas migratorias globales en 2025, con naufragio de embarcaciones y desaparecidos en sus aguas, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

(Texto)

SERIES 2026

Redacción Internacional – En 2026 habrá un desembarco de series de Marvel -‘Wonder Man’, ‘Daredevil: Born Again’ o ‘VisionQuest’- y también de adaptaciones literarias, como ‘Al este del Edén’ (John Steinbeck), ‘Los testamentos’ (Margaret Atwood), ‘Orgullo y prejuicio’ (Jane Austen) o ‘La casa de los espíritus’ (Isabel Allende).

(Texto) (Foto)

MEDIOAMBIENTE 2026

Redacción Medioambiente – La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, en un margen de diez días en enero, ilustran las luces y sombras que afrontará 2026 en materia climática, con la incertidumbre sobre si se superarán este año los 1,5 grados de calentamiento global.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Lisboa.- PORTUGAL UE.- La entrada de Portugal en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuyo 40 aniversario se cumple el 1 de enero, fue el complemento natural a la llegada de la democracia años antes y permitió la modernización del país en un proceso que especialmente quedó patente en la frontera con España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 .-Ginebra – ONU CRISIS -Estados Unidos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos firman en Ginebra un acuerdo de cooperación, con posibles compromisos de financiación por parte estadounidense, pese a que en los últimos 12 meses Washington ha reducido drásticamente su contribución a ésta y otras agencias del sistema de Naciones Unidas.(Texto) (Vídeo)

Londres.- CIENCIA AGUJEROS NEGROS.- Glasgow (R. Unido) – Un equipo internacional con sede en Escocia desarrollará las primeras películas tridimensionales de agujeros negros, un avance sin precedentes que permitirá observar cómo evoluciona el plasma y cómo se deforma el espacio-tiempo alrededor de estos objetos extremos. (Texto) (Audio) (Vídeo)

Ginebra.- FÍSICA PARTÍCULAS.- El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) se prepara para el relevo en su directiva, ya que el británico Mark Thompson asume la dirección general el 1 de enero, en sustitución de la italiana Fabiola Gianotti, tras 10 años en el cargo. (Texto)

Ginebra.- MIGRACIÓN MEDITERRÁNEO.- Repaso a los migrantes desaparecidos en el Mediterráneo y otras rutas migratorias globales en el año 2025, tomando las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (Texto)

América

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – Los casos del rancho Izaguirre, utilizado como espacio de reclutamiento para el narco, así como el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, en noviembre pasado, han marcado la gestión de Claudia Sheinbaum en su primer año de gobierno. (Texto) (Foto)

Caracas – VENEZUELA EE.UU -El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Quito.- ECUADOR AMBIENTE.- Al cierre de 2025, las mujeres del pueblo originario de Sarayaku, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, han recolectado más de 250.000 semillas y logrado la germinación y siembra de más de 200.000 plantas, en un trabajo de reforestación que busca devolver a la selva especies maderables, medicinales, frutales y ornamentales esenciales para la vida comunitaria. (Texto) (Foto)

14:00h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El Congreso de Perú, controlado por un grupo de fuerzas conservadoras lideradas por el fujimorismo, vota una moción para inhabilitar a la ex primera ministra de izquierda Mirtha Vásquez, tras anunciar su candidatura para senadora en las elecciones de 2026. (Texto)

O.Medio y África

Bagdad .-IRAK PARLAMENTO – El Parlamento de Irak celebra la primera sesión del Consejo de Representantes un mes después de las elecciones parlamentarias.

