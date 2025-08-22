Lyle Menéndez afronta su audiencia de libertad condicional tras no lograrla su hermano

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ago (EFE).- Lyle Menéndez, el mayor de los hermanos estadounidenses condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, afronta este viernes su audiencia de libertad condicional después de que al menor de la familia, Erik, se le negase la víspera la petición para ser liberado tras más de tres décadas en prisión.

La Junta de Libertad Condicional de California (EE.UU.) evaluará el caso de Lyle un día después de tratar el de Erik y denegar su petición de libertad condicional, al considerar que todavía no está lo suficientemente rehabilitado como para insertarse en la sociedad.

Aunque juzgaron a ambos hermanos por igual por el crimen que cometieron en 1989 contra sus progenitores, José y Kitty Menéndez, el comportamiento de Lyle y Erik en prisión se evalúa de manera independiente, lo que podría dar lugar a una decisión diferente a la del jueves.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, elogió en un comunicado la decisión de negar la petición de libertad condicional de Erik Menéndez.

«La Junta determinó correctamente que las acciones de Erik Menéndez hablan más que las palabras, y que su conducta en prisión y su mentalidad demuestran que todavía representan un riesgo» para la comunidad, indicó en un escrito difundido en X.

La familia de los hermanos, que apoya su liberación, emitió un comunicado en el que calificaron el resultado de «decepcionante» e inesperado, según informó ABC News.

Los hermanos fueron hallados culpables del asesinato de sus padres, Kitty y José Menéndez, ocurrido el 20 de agosto de 1989 en su casa de Beverly Hills, en un controvertido caso en el que los jóvenes denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre.

Inicialmente, Erik y Lyle afirmaron a la Policía que encontraron los cuerpos sin vida de sus padres tras haber pasado la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas cuando comenzaron una vida de excesos tras acceder a la fortuna familiar.

El caso recobró notoriedad pública con la exitosa serie de Netflix ‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, a la que se sumó un documental. EFE

