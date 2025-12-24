Más de 177.000 euros como regalo de Navidad para la mujer que denunció a yihadista del 13N

París, 24 dic (EFE).- Un bote disponible en internet como regalo de Navidad para la mujer que denunció a Abdelhamid Abaaoud, el cabecilla de los ataques yihadistas en París del 13 de noviembre de 2015, ha recaudado, hasta el momento, algo más de 177.000 euros.

«No me esperaba esto, ha sido un regalo del corazón», señaló en una entrevista al canal ‘BFMTV’ la mujer, cuyo rostro sale completamente tapado y su voz modificada debido a que, desde hace 10 años, vive con una nueva identidad en un lugar desconocido ante las amenazas recibidas por su denuncia.

Esta mujer era una allegada de Hasna Aitboulahcen, quien, a su vez, era prima de Abaaoud.

Tras los atentados del 13 de noviembre, en los que murieron 132 personas, Hasna estaba ayudando en las afueras de París a Abaaoud.

Esta situación fue denunciada a la policía por parte de la mujer, que hoy vive bajo protección policial. La confesión sirvió para que las autoridades francesas neutralizaran la célula yihadista que estaba lista para volver atacar en París tras el 13 de noviembre, esta vez en el barrio de oficinas de La Défense.

Atrincherados en un apartamento en Saint-Denis, Abaaoud, junto a su cómplice Chakib Akrouh y su prima Hasna, fallecieron el 18 de noviembre de 2015 al detonar unos chalecos explosivos al verse cercados por la policía.

El regalo de Navidad ha sido una iniciativa de Arthur Dénouveaux, el presidente de la asociación de víctimas del 13N ‘Life for París’.

Esta sucede cuando la figura de la delatora de Abaaoud ha sido objeto de una ficción documental en el canal público ‘France 2′ con un notable éxito y titulada ’13 de noviembre, la elección de Sonia’. EFE

