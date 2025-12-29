Más de 50.000 argentinos ingresaron a Uruguay en la previa a Año Nuevo

Montevideo, 29 dic (EFE).- Más de 100.000 personas ingresaron a Uruguay el fin de semana previo a Año Nuevo, entre los que hay cerca de 56.000 argentinos y casi 14.000 brasileños.

Según datos de Migraciones, entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre, 56.807 argentinos arribaron a Uruguay a través de las diferentes fronteras que unen a los dos países.

También lo hicieron 13.968 brasileños, 2.557 estadounidenses y 2.481 paraguayos, en tanto retornaron al país 18.927 uruguayos para las festividades.

La mayoría de quienes llegaron a Uruguay lo hicieron a través del paso de frontera en Fray Bentos (25.397), que une Uruguay con la ciudad argentina de Gualeguaychú.

Unas 21.000 ingresaron al país a través del puerto que une las ciudades de Colonia del Sacramento y Buenos Aires, mientras que hubo 5.741 ingresos por el Puerto de Montevideo.

Por otra parte, 9.464 personas arribaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco y los restantes lo hicieron por los pasos fronterizos que unen a Uruguay con Argentina y Brasil.

En cuanto a los egresos, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta este fin de semana fueron 62.537 las salidas del país en los distintos puntos de control. La mayoría de estas (10.484) fueron por Colonia del Sacramento.

Migraciones registró que durante el fin de semana previo a Nochebuena y Navidad unas 63.776 personas ingresaron a Uruguay y unas 56.225 salieron. En ese momento ingresaron 25.765 argentinos y 5.185 brasileños. EFE

