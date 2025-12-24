Más de 8.000 candidatos solicitan participar en las elecciones del próximo año en Perú

Lima, 24 dic (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú informó este miércoles que más de 8.000 candidatos han solicitado participar en las elecciones generales de abril próximo, comprendidos en 1.748 listas para el Congreso bicameral y el Parlamento Andino, así como en 36 fórmulas presidenciales.

«Tenemos, al momento 1.748 listas inscritas, divididas entre postulaciones a diputados, senadores, Parlamento Andino, así como también 36 fórmulas presidenciales que han sido registradas», señaló la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo.

Al ofrecer un último balance sobre el proceso de inscripción de solicitudes, que concluyó al mediodía de este miércoles, Clavijo detalló que, en total, suman «más de 8.000 candidatos en las diferentes listas y fórmulas ingresadas en el sistema».

Agregó que la información de cada uno de ellos «será brindada a la ciudadanía», ya que toda ha sido incorporada en la plataforma virtual del JNE.

«Después de una jornada ardua, pero muy fructífera, hemos logrado la meta que era inscribir a las agrupaciones políticas», destacó.

Horas antes, el presidente del JNE, Roberto Burneo, adelantó que los comicios generales de 2026 tendrán «una oferta electoral sin procedentes» en Perú.

Burneo dijo que la cantidad de hojas de vida de candidatos, ingresadas en el sistema del JNE «supera lo que ha habido en otros procesos electorales» y agregó que solo dos organizaciones políticas, de las 38 acreditadas, no inscribieron listas presidenciales porque no convocaron a elecciones primarias.

Entre los candidatos presidenciales que presentaron sus solicitudes están el exalcalde Lima Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular; y la excongresista Keiko Fujimori, del partido fujimorista Fuerza Popular, que buscará por cuarta vez alcanzar la Presidencia peruana.

También el exgobernador regional y empresario César Acuña, del partido derechista Alianza para el Progreso (APP); y el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y representante del partido Perú Primero.

Tras la inscripción en la plataforma del JNE, las listas de candidatos ingresan a la etapa de calificación, donde el jurado puede solicitar que subsanen alguna observación en un plazo de 48 horas, después de lo cual se pasa a la etapa de tachas o impugnaciones a las candidaturas por parte de la ciudadanía.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta el 7 de junio entre los dos candidatos presidenciales más votados.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años.EFE

