México anticipa un 2026 complejo por aranceles y revisión T-MEC

4 minutos

Ciudad de México, 30 dic (EFE).- Tras un año complejo por la guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump, México perfila un 2026 con mayores retos por la incertidumbre arancelaria y la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el principal foco de volatilidad del próximo año, según especialistas consultados este martes por EFE.

A nivel doméstico, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), José Ignacio Martínez, advirtió a EFE que la economía mexicana llega a 2026 con señales de debilidad en inversión y producción industrial, y cautela por parte de empresas y consumidores.

Martínez sostuvo que, aun con variables favorables como inflación, tipo de cambio y tasa de interés, el impacto sobre el consumo y la actividad sigue sin reflejar un repunte económico a nivel doméstico claro.

Presiones desde Washington y un 2026 engañoso

En su lectura, el primer semestre de 2026 estará marcado por la expectativa alrededor de la revisión del acuerdo, en un escenario donde Trump podría endurecer las presiones arancelarias como herramienta de negociación en varios frentes.

En particular, mencionó exigencias en control migratorio, combate al fentanilo y restricciones para contener la presencia de China en el mercado mexicano, entre otros.

Ayer la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también colocó el contexto global como un factor determinante del año en curso durante su habitual conferencia.

“Yo creo que el 2025 fue un año complejo, sobre todo, por la entrada del presidente Trump, el nuevo modelo de comercio mundial decidido por el gobierno de los Estados Unidos”, señaló.

Consultada aparte, Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex, reconoció riesgos a la baja por aranceles e incertidumbre asociada al T-MEC, pero planteó un escenario base menos adverso.

“Visualizamos un proceso de negociación favorable para el país”, dijo.

La especialista estimó un crecimiento del PIB de 1,3 % en 2026, frente al 0,4 % previsto para 2025, apoyado por menores tasas de interés, por el derrame económico asociado al Mundial de Fútbol de la FIFA y por una posible ganancia de participación de mercado frente a China en América del Norte.

Por su parte, la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, planteó que “2026 será un año con muchos retos económicos” y agregó el estancamiento económico y un posible repunte de la inflación.

No obstante, advirtió que el año podría resultar un tanto “engañoso”, ya que el Mundial de Fútbol puede generar un efecto de optimismo que distraiga de los problemas, así como por una sensación de que la economía va bien por la apreciación del peso y un crecimiento mayor al de 2025 —estimado por Base en 0,4 % para 2025 y de 0,8 % en 2026—, aunque no sea suficiente.

T-MEC como evento central de 2026

El equipo de Análisis Económico de Banorte coincidió en que el entorno externo anticipa un escenario retador y que la política arancelaria de Trump puede persistir como “instrumento de negociación” ante la revisión del T-MEC.

Señaló que la integración comercial con Estados Unidos funciona como “diferenciador” y puede sostener ventajas para México por la reconfiguración de cadenas productivas y la cercanía logística.

Para el director de Análisis de Actinver, Enrique Covarrubias, el T-MEC será el evento más relevante de 2026 y explicó que el proceso puede derivar en una renovación que extienda la vigencia del acuerdo hacia 2046.

En otro escenario, previó en una renegociación más profunda si alguna de las partes decide no renovarlo, aunque el acuerdo siga vigente hasta 2036.

Optimismo oficial ante la revisión del tratado

En contraste con los diagnósticos de riesgo, Sheinbaum ha insistido en un mensaje de confianza hacia la revisión del tratado.

El pasado 19 de diciembre, la mandataria mexicana dijo ser “muy optimista” respecto a la revisión del T-MEC, al tiempo que afirmó: “Vamos por buen camino. La economía mexicana va a estar bien en el 2026″. EFE

