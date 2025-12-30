México justifica aranceles a productos asiáticos para proteger empleos y economía nacional

Ciudad de México, 30 dic (EFE).- La Secretaría de Economía (SE) de México defendió este martes la imposición de nuevos aranceles a productos provenientes de países asiáticos y de otras naciones sin tratado comercial con el país, al asegurar que la medida busca proteger alrededor de 350.000 empleos y salvaguardar sectores clave de la economía nacional.

El posicionamiento se dio tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto que reforma diversas fracciones de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, el cual entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la dependencia, el ajuste arancelario impactará a 1.463 fracciones de mercancías de industrias consideradas sensibles, como calzado, textiles, vestido, acero, automotriz, plásticos, siderurgia, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio, entre otras.

En un comunicado, la Secretaría de Economía subrayó que el objetivo central de la medida es frenar distorsiones comerciales y reducir la alta dependencia de importaciones, particularmente de productos asiáticos, con el fin de fortalecer la competitividad interna y garantizar condiciones de competencia equitativa para los productores nacionales.

“Esta modificación a los aranceles tiene como propósito principal salvaguardar empleos en sectores estratégicos y contribuir a una reindustrialización soberana, sostenible e incluyente”, señaló la dependencia y precisó que la política busca corregir desigualdades en el comercio internacional que afectan a la producción local.

El Gobierno mexicano insistió en que el decreto no está dirigido contra ningún país en específico, sino que constituye una medida de carácter económico y comercial para beneficiar a la población y proteger el mercado interno.

La actualización arancelaria se enmarca en el llamado Plan México, la estrategia del Ejecutivo federal para fortalecer la producción nacional, elevar el contenido local en las cadenas productivas y sustituir importaciones.

Entre las metas del plan se encuentra aumentar en 15 % el contenido nacional de los bienes producidos en el país, elevar la inversión nacional hasta el 28 % del producto interno bruto (PIB) y generar alrededor de 1,5 millones de empleos.

Asimismo, la Secretaría de Economía destacó que la medida permitirá reforzar el programa “Hecho en México” y fomentar que el consumo interno cuente cada vez más con proveeduría de empresas grandes, pequeñas y medianas establecidas en el país.

El Gobierno de México publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

De acuerdo con el documento, los nuevos gravámenes se aplicarán sobre el valor en aduana de los productos —y no directamente sobre su precio final—, y se calcularán por litro, kilogramo o pieza, según el tipo de mercancía.

Entre los aranceles más elevados destacan los aplicados a piezas automotrices, que oscilarán entre el 25 % y el 50 %, incluyendo componentes como receptores de radio para automóviles, lentes o reflectores para faros y defensas completas.

Recientemente, el Congreso mexicano aprobó barreras arancelarias —que entrarán en vigor a partir de enero de 2026— a más de un millar de mercancías asiáticas que se importan, al considerar que afectan la industria nacional y a más de 350.000 empleos en distintas zonas del país. EFE

