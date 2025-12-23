México logra superávit comercial de 663 millones de dólares en noviembre

3 minutos

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- México registró en noviembre de 2025 un superávit comercial de 663 millones de dólares, impulsado por un incremento anual de 7,9 % en las exportaciones, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El saldo de noviembre se compara con el superávit de 606 millones de dólares de octubre, y su ampliación se explicó por el mayor superávit de productos no petroleros, que pasó de 2.736 millones de dólares en octubre a 2.838 millones en noviembre, detalló el instituto.

De esta manera, en el acumulado de enero a noviembre de 2025, México presentó un déficit comercial de 1.659 millones de dólares, menor al déficit de 20.389 millones observado en el mismo lapso de 2024.

En el penúltimo mes del año, las exportaciones totales se elevaron un 7,9 % hasta los 56.412 millones de dólares, resultado de un crecimiento de 10,5 % en las ventas no petroleras y una contracción de 40,4 % en las petroleras.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 8,5 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 20,9 %”, según el reporte.

Por tipo de mercancía, las exportaciones manufactureras alcanzaron 52.085 millones de dólares, un avance anual de 10,9 %, mientras que las automotrices retrocedieron 2,1 %.

El Inegi también reportó una caída anual de 21,4 % en las exportaciones agropecuarias y pesqueras, hasta 1.436 millones de dólares, con descensos destacados en cítricos, jitomate y aguacate, entre otros productos.

En contraste, las exportaciones petroleras se ubicaron en 1.547 millones de dólares, con un precio promedio de la mezcla mexicana fue de 57,66 dólares por barril, mientras que el volumen exportado fue de 597.000 barriles diarios, inferior al de octubre y al de un año antes.

Por su parte, las importaciones totalizaron 55.749 millones de dólares en noviembre.

Por tipo de bien, destacaron compras de uso intermedio por 42.949 millones de dólares (8,7 % anual), bienes de consumo por 8.437 millones (2,5 %) y un descenso de 16,7 % en bienes de capital, a 4.364 millones de dólares.

México elevó en 50,1 % su déficit comercial en 2024, cuando reportó una balanza negativa de 8.212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5.470 millones de dólares de 2023.

El país se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial previeron una recesión para México ante los aranceles de Trump, la cual al parecer ha logrado esquivar. EFE

jsm/cpy