México sanciona a cuatro empresas por falsear información en contratos de agua y software

3 minutos

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México sancionó este lunes a cuatro empresas por proporcionar información falsa para obtener o celebrar contratos públicos relacionados con obras hidráulicas y servicios de software.

Las empresas sancionadas son Constructora Rusva, B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, Eyasa y Mustache Software.

Las sanciones consisten en multas económicas, inhabilitaciones temporales para contratar con el Gobierno federal y la inscripción en un registro oficial de empresas sancionadas, de acuerdo con el comunicado oficial difundido este día.

Las empresas Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes fueron multadas, cada una, con 977.130 pesos (unos 56.500 dólares), e inhabilitadas por un año y seis meses para contratar con el sector público.

Lo anterior por falsear información al celebrar contratos de obras de agua potable y perforación de pozos, adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México, detalló la autoridad.

En particular, las irregularidades se detectaron en los contratos CAEM-DGIG-PROAGUA-038-24-CS, para la rehabilitación del sistema de agua potable en Boshi Chiquito, municipio de Acambay de Ruíz Castañeda, y CAEM-DGIG-PROAGUA-043-24-CS, para la perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo en la colonia 10 de Junio en Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec, respectivamente.

En el caso de la empresa Eyasa, la autoridad impuso una multa de 814.275 pesos (unos 47.100 dólares) y una inhabilitación de un año y tres meses, «debido a que proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD», agregó la nota.

Dicho contrato correspondía a la elaboración de un diagnóstico para determinar la factibilidad técnica, económica y social de la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia, así como de tecnologías de tratamiento primario y ecotécnicas en zonas rurales.

También fue adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México.

Finalmente, la empresa Mustache Software fue sancionada por el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional, tras detectarse que entregó información falsa en su propuesta para una licitación de desarrollo de software.

Como consecuencia, se le impuso una multa de 155.610 pesos (unos 9.000 dólares) y una inhabilitación por tres meses.

La empresa había participado en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-HJY-006HJY001-N53-2023, relativa al ‘Servicio de desarrollo y procesamiento de sistemas en la modalidad de fábrica de software’, precisó la autoridad.

Las sanciones se publicaron este día en el Diario Oficial de la Federación, y las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea automáticamente su participación en nuevos contratos públicos.

«Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias», zanjó la dependencia. EFE

mjc/csr/enb