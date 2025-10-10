The Swiss voice in the world since 1935
Machado dice que el Nobel de la Paz es un logro y un reconocimiento para toda Venezuela

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 10 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó la obtención del Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel noruego, de «logro» y «reconocimiento» para todo el pueblo venezolano.

«Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco», afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de «mayor reconocimiento a nuestro pueblo». EFE

alc/cae/jgb

