The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Machado promete regresar a Venezuela y anticipa «nuevos pasos» para la «victoria»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción América, 24 dic (EFE).- La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, prometió este miércoles regresar a Venezuela y anticipó que informará en los «próximos días» sobre los «nuevos pasos» para concretar una «victoria».

«Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que yo sé que nuestra gente entiende mejor que nadie», dijo Machado en un audio compartido en su cuenta de X.

«Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal», añadió la opositora, sin dar más detalles al respecto. EFE

ame/cpy

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR