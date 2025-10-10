Machado ve su Nobel como impulso hacia la libertad de Venezuela y lo dedica a venezolanos

Caracas, 10 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este viernes que su Premio Nobel de la Paz 2025 representa un «impulso para concluir» la tarea de «conquistar la libertad» en su país y señaló al presidente estadounidense, Donald Trump, y a «las naciones democráticas del mundo» como aliados para alcanzar ese objetivo.

«Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad», dijo la exdiputada en la red social X.

En ese sentido, aseguró que se está «en el umbral de la victoria» y que hoy «más que nunca» cuentan «con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo» como «principales aliados para lograr la libertad y la democracia». «Venezuela será libre», agregó.

Posteriormente, en un comunicado, Machado dijo aceptar con «profunda gratitud», el premio «en nombre del pueblo de Venezuela, que -dijo- ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor».

«A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios hasta el final», expresó.

Advirtió que los venezolanos han «sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación».

En ese sentido, escribió que «la maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que -afirmó- constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado».

Sin embargo, prosiguió, la respuesta del pueblo «ha sido firme e indoblegable».

«Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: paz en libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones forzados a dejar su tierra. Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo», afirmó.

«Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio (de 2024)», indicó, en referencia al reclamado triunfo del opositor Edmundo González Urrutia en las presidenciales celebradas ese día, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

La opositora permanece en la clandestinidad dentro de su país desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, en la víspera de la toma de posesión de Nicolás Maduro, proclamado ganador de esos comicios por un organismo electoral controlado por funcionarios afines al chavismo.

El comité espera que la opositora pueda viajar a Oslo dentro de dos meses para recoger el galardón, aunque resaltó que es pronto para saberlo y que es necesario resolver antes una cuestión de seguridad «seria». EFE

