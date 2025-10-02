The Swiss voice in the world since 1935
Macron apela al combate contra el antisemitismo tras el presunto atentado de Manchester

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 2 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves la «determinación» de Francia de luchar «sin descanso» contra el antisemitismo al solidarizarse con el Reino Unido y las familias de las víctimas del presunto atentado terrorista que dejó dos muertos y al menos tres heridos en una sinagoga de Mánchester (noroeste de Inglaterra).

«Francia se solidariza con las familias afectadas por un ataque terrorista antisemita contra los fieles de una sinagoga de Manchester, con la comunidad judía y con el pueblo británico. En este día de Yom Kippur reafirmamos con determinación: la lucha contra el antisemitismo es nuestra y la libraremos sin descanso», dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales.

Dos personas murieron este jueves y al menos tres están heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un coche arrollara a transeúntes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

Situada en el barrio de Crumpsall, al norte de la ciudad, la sinagoga fue fundada oficialmente en 1935 y está formada por judíos ortodoxos asquenazíes y actualmente liderada por el rabino Daniel Walker, según su página web. EFE

cat/lmpg/jgb

