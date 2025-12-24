Macron eleva el tono contra Estados Unidos por medidas contra Breton y otros 4 europeos

(Actualiza con llamada de Macron a Thierry Breton)

París, 24 dic (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó duramente la prohibición de entrada en suelo estadounidense decretada por la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, contra el ciudadano francés y excomisario europeo Thierry Breton y otras cuatro personalidades europeas, a quienes Washington acusa de censurar las redes sociales.

Macron, no obstante, evitó mencionar la conveniencia de responder de alguna manera a estas medidas que tildó este miércoles como «actos de intimidación y coerción contra la soberanía digital europea», en un mensaje en la red social estadounidense ‘X’.

El presidente francés se manifestó después de que su gobierno y buena parte de la clase política francesa criticasen la decisión estadounidense del martes, cuando Washington anunció la prohibición de entrada en EE.UU. contra Breton y otras cuatro personalidades europeas.

La administración de Trump justificó esta medida al considerar que estos cinco ciudadanos europeos «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan» debido a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Además de Breton -comisario europeo de Mercado Interior entre 2019-2024-, la lista de veto de entrada también incluye al activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.

Asimismo, figuran en la lista las directoras de la organización alemana Hate Aid, Annalena von Hodenberg y Josephine Ballon, según informaron ellas mismas.

En su mensaje, Macron denunció las medidas adoptadas contra las cinco personas y aclaró que «las reglas que aplican en el ámbito de internet en Europa no tienen por objeto ser determinadas fuera de Europa».

«Junto con la Comisión Europea y nuestros socios europeos, continuaremos defendiendo nuestra soberanía digital y nuestra autonomía regulatoria», alertó el presidente francés.

Recordó que «la normativa digital de la Unión Europea ha sido aprobada mediante un proceso democrático y soberano por el Parlamento Europeo y el Consejo».

Esta misma normativa, expuso, se aplica en Europa para «garantizar una competencia leal entre las plataformas, sin dirigirse contra ningún país tercero, y para hacer respetar en línea las reglas que ya se imponen fuera de línea».

La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), aprobada por los 27 países miembros de la UE, incluye medidas como la obligación a las plataformas de eliminar de las redes sociales contenido juzgado ilegal y la protección de los menores respecto a la publicidad personalizada.

Hace unas semanas, la Comisión Europea impuso una multa de 130 millones de euros a ‘X’, propiedad de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la DSA.

Poco después, Macron informó de la conversación que tuvo con Breton.

«Le he agradecido el trabajo considerable realizado al servicio de Europa. No cederemos en nada y protegeremos la independencia de Europa y la libertad de los europeos», señaló.

Relativo consenso en las críticas a Estados Unidos

Entre las reacciones francesas contra la decisión del Gobierno de Trump, destaca la del vicepresidente del Ejecutivo comunitario para Industria, el francés Stéphane Séjourné, quien afirmó que «ninguna sanción acallará la soberanía de los pueblos europeos» y mostró su «solidaridad total» con los sancionados.

El propio Thierry Breton reaccionó en ‘X’ a la medida contra él y se preguntó si en Estados Unidos «no sopla de nuevo un viento de macartismo», en alusión al senador estadounidense Joseph McCarthy, famoso a inicios de los 50 por llevar a cabo «una caza de brujas» contra una serie de personalidades a las que acusaba de traicionar a la patria tachándolas, sin pruebas, de ser comunistas en plena Guerra Fría.

En la clase política francesa, ha habido un relativo consenso en criticar las medidas de la administración de Trump. Uno de los más incisivos ha sido el eurodiputado francés y posible candidato presidencial en 2027 Raphaël Glucksmann.

«No somos una colonia de Estados Unidos», se indignó Glucksmann, quien lideró en las últimas elecciones europeas en Francia una lista de centroizquierda que obtuvo casi un 14 % de apoyos.

Hubo ciertas disonancias en el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés).

Aunque uno de sus vicepresidentes, Sébastien Chenu, consideró que la administración de Trump se equivocó «en el fondo y en la imagen», al menos dos eurodiputados del RN dijeron comprender las acciones de EE.UU. EFE

