Macron habla con Machado y dice que «encarna la esperanza de libertad de todo un pueblo»

París, 10 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron habló este viernes con María Corina Machado para felicitarle por el Premio Nobel de la Paz y destacó que «en estos tiempos de peligros para la libertad, cada vez más amenazada», la líder de la oposición «encarna con brillo la esperanza de todo un pueblo».

Macron destacó de Machado «su valor y su compromiso resuelto en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela», según indicó un comunicado del Elíseo..

El presidente manifestó a Machado «el reconocimiento de Francia por su acción» y consideró que el Premio Nobel es «la justa recompensa de su lucha».

Macron estuvo frecuentemente en contacto directo con María Corina Machado con ocasión de las contestadas elecciones presidenciales en Venezuela de julio de 2024, cuya victoria se atribuyó Nicolás Maduro.

Francia fue uno de los países que cuestionó la limpieza de esos comicios y de los resultados oficiales. EFE

