Macron niega querer un «ministerio de la Verdad» en pulso con la ultraderecha

afp_tickers

4 minutos

El presidente francés, Emmanuel Macron, negó este martes que busque instaurar un «ministerio de la Verdad» en sus iniciativas de lucha contra la desinformación, frente a la ultraderecha y medios conservadores que lo acusan de una deriva «autoritaria».

Francia vive una batalla cultural cada vez más ruda: los medios del magnate conservador Vincent Bolloré estiman que la «libertad de expresión» está amenazada, en la línea de la defensa del «free speech» en Estados Unidos por la galaxia trumpista.

Sus partidarios estiman que no deberían existir límites a la libertad de expresión, incluso cuando los mensajes difundidos puedan verse como desinformación o considerarse discriminatorios u ofensivos.

Macron ha empezado a combatir esta idea en las últimas semanas, llamando a la regulación de las redes sociales y de sus algoritmos que, en su opinión, son «el Far West y no el Free Speech (libertad de expresión)».

Todo ello en un contexto preelectoral. La próxima elección presidencial, a la que no puede presentarse Macron, es en el primer semestre de 2027 y la extrema derecha, ya sea con Marine Le Pen o su delfín Jordan Bardella, lidera los sondeos.

– «Ministerio de la Verdad» –

El mandatario centroderechista lanzó un proceso de reflexión a finales de octubre sobre los riesgos que, a su juicio, las redes sociales representan para la democracia, y que debería traducirse a inicios de 2026 en «decisiones concretas».

Entre las opciones figura instaurar una «mayoría digital» a los 15 años, la transparencia de los algoritmos o crear una acción judicial para bloquear de urgencia las «noticias falsas» en las redes sociales.

Macron conoce en persona el impacto de la desinformación. Desde su elección en 2017, circulan en las redes sociales rumores sobre la presunta transexualidad de su esposa Brigitte. La pareja ha presentado denuncias en Francia y Estados Unidos.

Este proceso de reflexión se desarrollaba más bien en segundo plano, hasta que este fin de semana el rotativo Journal du Dimanche (JDD), propiedad de Bolloré, acusó al presidente de una deriva «totalitaria».

En su punto de mira estaban unas declaraciones suyas de hace dos semanas en las que evocaba un proyecto de «certificación realizada por profesionales» para distinguir los sitios y las redes que producen información según las normas deontológicas.

El JDD denunció «la tentación del ministerio de la Verdad», como en la novela distópica «1984» de George Orwell, pero el gobierno recordó que esta iniciativa era una de las conclusiones de los Estados Generales de la Información en 2024.

– «Relato único» –

El resto de medios de Bolloré, con la cadena CNews y su presentador estrella Pascal Praud en cabeza, también se sumaron y acusaron al presidente francés de querer «imponer un relato único», en un contexto de conflicto abierto entre este grupo y los medios públicos franceses.

Los líderes de los partidos de derecha y ultraderecha se unieron a continuación a la ofensiva. «Atentar contra la libertad de expresión es una tentación autoritaria», dijo en CNews Bardella, quien acusó a Macron de buscar mantener el poder controlando la información.

Ante las críticas, la presidencia publicó un mensaje en la red social X para lamentar que «hablar de luchar contra la desinformación genere desinformación». «Nos acusan de totalitarismo tergiversando completamente lo que dijo el presidente», asegura un allegado.

Macron ya había subrayado días atrás que no corresponde al gobierno decir qué es una información, sino a iniciativas de certificación como la Journalism Trust Initiative, que lanzó Reporteros Sin Fronteras y apoya la Agencia France-Presse (AFP).

«El gobierno no va a crear ninguna etiqueta destinada a la prensa», y «mucho menos un ministerio de la Verdad», enfatizó el martes el jefe de Estado en el Consejo de Ministros para intentar poner fin a la polémica. «No es, ni será nunca su papel hacerlo».

fff-tjc/an