Macron reunirá la Coalición de Voluntarios a comienzos de enero para finalizar compromisos

2 minutos

París, 29 dic (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, reunirá «a comienzos de enero» a los aliados de Ucrania que forman parte de la llamada Coalición de Voluntarios para que unos y otros finalicen los compromisos para dar garantías de seguridad a Kiev en caso de alto el fuego o acuerdo de paz.

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X tras el encuentro en Florida de Volodímir Zelenski con el presidente estadounidense, Donald Trump, Macron explicó que al igual que otros dirigentes europeos estuvo hablando con ellos dos y que luego lo hizo por separado con el presidente ucraniano.

«Progresamos -subrayó como resultado de esas conversaciones- en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera».

Sobre todo, anunció que «reuniremos a los países dela Coalición de Voluntarios en París a comienzos de enero para finalizar las contribuciones concretas de cada cual»

La Coalición de Voluntarios, formada por una treintena de países esencialmente europeos, se constituyó a partir de febrero a iniciativa de París y Londres para preparar un respaldo político pero sobre todo militar a Ucrania para el caso de un acuerdo de alto el fuego o de paz con Rusia, tras asumir que Donald Trump descartó una implicación directa de Estados Unidos con tropas sobre el terreno.

En las reuniones que se han mantenido en estos últimos meses se han ido esbozando los mecanismos que se pondrían en marcha, que incluirían ayuda para reforzar el Ejército ucraniano, pero también refuerzo militar por tierra mar y aire de los aliados de Kiev, con tropas en territorio ucraniano, aunque no en primera línea, por parte de algunos de ellos, básicamente Francia y Reino Unido.

El anuncio de Macron llegó después del encuentro Trump-Zelenski en Florida, en el que ambos señalaron avances hacia un acuerdo de paz, aunque sin cerrar ningún pacto y reconociendo que quedan por resolver «cuestiones espinosas». EFE

ac/alf