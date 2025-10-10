The Swiss voice in the world since 1935
Macron vuelve a nombrar a Lecornu como primer ministro

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 10 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu, quien había dimitido el pasado lunes, como primer ministro, tras una jornada de negociaciones para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

El fiel político macronista, de 39 años, había presentado su renuncia al considerar que «no se daban las condiciones» para seguir en el cargo, al que había llegado el pasado 9 de septiembre después de que el centrista François Bayrou perdiera una moción de confianza. EFE

lmpg/cat/jrg

