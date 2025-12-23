Maduro dice que el Consejo de Seguridad de la ONU da un «apoyo abrumador» a Venezuela

1 minuto

Caracas, 23 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país está recibiendo un «apoyo abrumador» del Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró este martes una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano.

«El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio», expresó el líder del chavismo durante un recorrido por una feria navideña en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro tachó nuevamente de «piratería» las confiscaciones de buques por parte de EE.UU. y aseveró que «nadie podrá derrotar» a su país. EFE

csm/bam/eav

(vídeo)