Mali aplicará reciprocidad en reacción al anuncio de Trump de restringir ingreso a EE.UU.

2 minutos

Bamako, 30 dic (EFE).- Mali dijo este martes que «por principio de reciprocidad» reforzará las restricciones de entrada de los ciudadanos estadounidenses a su territorio en reacción al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir o restringir la entrada al país norteamericano de siete países, entre ellos Mali.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores maliense indicó que la decisión tendrá «efecto inmediato» y añadió que se le aplicará a los ciudadanos estadounidenses «las mismas condiciones y exigencias impuestas a los ciudadanos malienses».

La misma fuente subraya que la decisión de Trump fue tomada «sin la mínima consulta previa» con Bamako y defiende que el motivo de seguridad que justifica la medida de EE.UU. «contradice con la evolución real de la situación sobre el terreno».

«El Ministerio de Exteriores y de la Cooperación Internacional reafirma el apego del Gobierno de la República de Mali a promover relaciones de cooperación fructíferas y marcadas por el respeto recíproco con todos sus socios internacionales», se lee en la nota.

Mali -gobernado por una junta militar golpista- es un país con una inseguridad alta debido a la actividad de grupos terroristas vinculados a Al Qaeda o al Estado Islámico que perpetran atentados contra los civiles y el Ejército del país.

El pasado 16 de diciembre, Trump amplió la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes incluyendo a siete más: Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria, además de personas con documentos de la Autoridad Nacional Palestina. El presidente estadounidense justificó la medida por motivos de seguridad nacional.

Con la ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales. EFE

id-fzb/rrt