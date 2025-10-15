Manifestantes alemanes piden al Gobierno apoyo para los afectados por covid-19 persistente

2 minutos

Berlín, 15 oct (EFE).- Con numerosas bolsas mortuorias de vinilo, un grupo de manifestantes bloqueó temporalmente la calle frente al Ministerio de Investigación de Alemania, situado a orillas del río Spree en Berlín, para pedir más recursos financieros y científicos con los que ayudar a las personas que sufren covid-19 persistente.

«Enterrados en vida», decía una gran pancarta situada frente al ministerio que dirige la política conservadora Dorothee Bär, a la que dicho mensaje preguntaba: «¿Dónde está la década de investigación de Merz?».

«El canciller actual, Friedrich Merz, prometió hace dos años, cuando aún estaba en la oposición, hasta 500 millones de euros de euros en diez años para financiar esas investigaciones y ahora que está en el Gobierno y que es canciller, con la ministra, ya no saben nada de esto», dijo a EFE Cristina Weiss, una de las manifestantes frente al Ministerio de Investigación.

«Reclamamos al Gobierno alemán que financie las investigaciones para medicamentos contra esa enfermedad, porque hasta ahora no hay ningún medicamento y el seguro no paga nada. No hay una terapia», lamentó esta madre de una niña que, según contó, quedó afectada con síntomas de fatiga extrema, entre otros.

«En el caso de mi hija, ella tampoco puede salir sola de la casa porque ella no puede subir ni bajar escaleras», describió antes de plantear el problema general de los afectados que protestaron en Berlín

«No hay terapias que se puedan probar. Uno tiene que pagarlo por su cuenta y gastar miles de euros», destacó Weiss.

Según datos del Gobierno alemán del mes de octubre de 2024, las autoridades estiman que el número de afectados por covid-19 persistente en el país alcanza las seis cifras. EFE

smm-prr-agr/cph/rf

(foto) (vídeo)