Marco Rubio llama al primer ministro de Camboya para impulsar la paz con Tailandia

2 minutos

Washington, 25 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llamó este jueves al primer ministro de Camboya, Hun Mantet, para impulsar un alto el fuego entre este país y Tailandia, que siguen enfrentados a pesar del acuerdo de paz auspiciado por Donald Trump.

Según un comunicado del Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense expresó durante la llamada su «preocupación por la violencia en curso entre Camboya y Tailandia» y «reiteró el deseo de paz del presidente Trump y la necesidad de implementar plenamente los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur».

Asimismo, reafirmó que Estados Unidos está «dispuesto a facilitar las conversaciones para garantizar la paz y la estabilidad entre Camboya y Tailandia».

Tailandia y Camboya empezaron el miércoles cuatro días de negociaciones en búsqueda de una resolución pacífica a los combates militares en la frontera, donde las hostilidades que estallaron el 7 de diciembre se han cobrado hasta ahora la vida de, al menos, 86 personas.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

Desde principios de diciembre, los Ejércitos de Tailandia y Camboya se han enfrentado en varios puntos de sus alrededor de 820 kilómetros de frontera.

Trump medió en el conflicto el pasado julio, cuando varios días de enfrentamientos fronterizos dejaron medio centenar de muertos. El republicano reveló que ambos países accedieron entonces a detener los combates después de que los amenazara con represalias comerciales.

En octubre, Trump presidió en Kuala Lumpur la firma de los acuerdos de paz entre Tailandia y Camboya, pero los combates resurgieron a principios de diciembre. EFE

