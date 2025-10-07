Martes, 7 de octubre de 2025 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 7 oct (EFE).-

Jerusalén.- Se cumplen dos años de los ataques de Hamás, en los que murieron alrededor de 1.200 personas y dieron comienzo de la ofensiva israelí en Gaza, que ha provocado más de 67.000 muertes.

(foto)(vídeo)(audio)

Tel Aviv (Israel).- Las familias de los secuestrados y asesinados en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 se reúnen en Tel Aviv para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia, en la que 1.200 personas perdieron la vida y 251 fueron secuestradas.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Seguimiento de las deportaciones de activistas de los barcos de la Flotilla Sumud apresados por las autoridades israelíes y de las protestas convocadas en varios países coincidiendo con el segundo aniversario del ataque de Hamás.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Manifestación «Stop the Genocide» en Berlín en el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Puerta de Brandeburgo será iluminada con motivo del segundo aniversario del ataque de la organización terrorista Hamás contra Israel. Entre las 19:00 y las 21:00 horas, se proyectará sobre el monumento el mensaje “Bring them home now” (“Tráiganlos a casa ahora”).

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Se inaugura en Bruselas el festival cultural Europalia, un evento anual dedicado en esta ocasión a España y que contará con un amplio programa artístico en el que destacan una muestra sobre Goya o una instalación del cineasta Albert Serra. Asisten al acto de inauguración los reyes de España y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los Reyes de Bélgica reciben en palacio a los Reyes de España, que inician hoy su visita oficial a Bélgica.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los reyes de Bélgica y España visitan la exposición de ‘Luz y sombra. Goya and Spanish Realismo», en el marco de la inauguración de Europalia 2025.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Recepción oficial en Bruselas a los Reyes de España, con presencia de ministros de los dos países.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Diversas organizaciones convocan en Nueva York a una manifestación pro Palestina en el segundo aniversario de los ataques de Hamás en los que murieron alrededor de 1.200 personas y que dieron el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza que ha provocado más de 67.000 muertes.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Con ocasión del segundo aniversario del ataque de Hamás en territorio israelí y el comienzo de la guerra en Gaza, Buenos Aires alberga una movilización bajo el lema «basta de genocidio» y otra que pide la liberación de los rehenes cautivos en el enclave palestino.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en Washington con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un momento marcado por las conversaciones comerciales y el foco en la renovación y reforma del T-MEC.

(foto)(vídeo)

Copenhague.- La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Física, un año después de que el galardón recayera en John Hopfield y Geoffrey Hinton por su contribución al aprendizaje de las máquinas.

(foto)(vídeo)(audio)

Nimes (Francia).- Segundo día del juicio en apelación del caso Pelicot en el Tribunal de Nimes, al sur de Francia. Se espera la declaración como testimonio de Dominique Pelicot, el instigador del plan, que ya aceptó la primera condena a 20 años de prisión por violación bajo sumisión química, la máxima en Francia, y que esta vez contará su versión de los hechos del único de los 51 condenados en primera instancia que recurrió la condena, Husamettin D.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta su reporte de seguridad con las cifras preliminares de homicidios del mes de septiembre, tras una disminución de 32 % de los asesinatos en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, y luego de que agosto fue el mes con menos homicidios en el país en los últimos 10 años.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- Aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, marchan este martes en Brasilia para exigir una amnistía que beneficie al líder ultraderechista y los otros condenados por intento de golpe de Estado.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- La Fiscalía General de Panamá da una rueda de prensa para dar detalles de varios casos de corrupción.

(foto)(vídeo)

Alepo.- Las fuerzas gubernamentales sirias y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), alianza armada liderada por kurdosirios, llegaron este martes a un alto el fuego tras unos breves choques que causaron víctimas en dos distritos de la ciudad de Alepo, en el norte del país, informaron fuentes oficiales.

(foto)(vídeo)

Hanói.- Las lluvias torrenciales causadas por el paso del tifón Matmo en Vietnam han provocado inundaciones en Hanói este martes.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El Gobierno de Delhi, el territorio que incluye Nueva Delhi, pedirá a la justicia que autorice el uso de la denominada «pirotecnia verde» durante el festival Diwali, el más importante del calendario hindú, que comenzará la semana próxima y tras el que el estado del aire en la capital india suele verse afectado.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, inicia una visita oficial a Chile que incluye una reunión con la ministra chilena de Desarrollo Social y Familias, Javiera Toro, y un recorrido por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

(foto)(vídeo)

Roma.- Representantes de países de América Latina y el Caribe y de Italia se reúnen en Roma para la XII Conferencia «Italia – América Latina y el Caribe: una alianza en crecimiento», presidida por el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

(foto)(vídeo)

Bali (Indonesia).- El director de la Oficina de Turismo de Bali, I Wayan Sumarajaya, afirmó que las visitas de turistas extranjeros a Bali son muy elevadas, por lo que se estima que para finales de 2025 alcanzarán los siete millones.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Dan Brown, el autor del célebre ‘Código Da Vinci’, que ha vendido más de 250 millones de ejemplares de sus novelas, en 56 idiomas, presenta en Madrid su última novela, ‘El último secreto’.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El cantante dominicano Vicente García, nominado al Latin Grammy por Mejor Álbum Tropical, habla en una entrevista con EFE sobre la reivindicación que hace en sus éxitos de temas como la migración y la comunidad afrocaribeña de República Dominicana.

(foto)(vídeo)

Londres.- El museo de la caricatura presenta en ‘El Futuro era entonces’ cómo el mundo del cómic a través de mundos distópicos y ciencia ficción ha tratado de explicar la evolución de la sociedad y la raza humana hasta el 4.000 dC.

(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Los retratos e historias de los ciudadanos de Nueva York toman la estación de Gran Central en una inusual exposición que abarca un centenar de pantallas publicitarias y proyecciones en las paredes, impulsada por el creador del proyecto ‘Humans of New York’, Brandon Stanton.

(foto)(vídeo)

París.- La diversidad del arte minimalista protagoniza la muestra otoñal de la Fundación Pinault en París.

(foto)(vídeo)

Londres.- El Festival de Cine de Londres (LFF) inicia este miércoles su 69 edición, que abarcará un total de 247 cintas y contará con la presencia de cineastas como Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos o Chloe Zhao.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles.- El universo de uno de los clanes más temidos de la televisión se expande a partir de este martes en Telemundo con ‘Dinastía Casillas’, la secuela directa de ‘El señor de los cielos’ donde una nueva generación al mando del imperio criminal que forjó Aurelio Casillas, se enfrenta a más amenazas, traiciones y el peso de una historia marcada por la sangre.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El director de cine colombiano Federico Atehortúa habla con EFE tras estrenar ‘Forenses’, un film que habla sobre la desaparición forzada en Colombia a través de tres personajes y reflexiona sobre cómo el desaparecido y su búsqueda pueden convertirse en el eje de una fuerza política.

(foto)(vídeo)

París.- La semana de la moda de París, que se termina este martes, presenta las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Pierre Cardin.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El director de la película ‘Perros’, Gerardo Minutti, y la actriz María Elena Pérez dialogan con la Agencia EFE sobre el largometraje designado por Uruguay como candidato a la selección oficial de Mejor película iberoamericana de los Premios Goya.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La delegación de deportistas guatemaltecos que participarán en los Juegos Centroamericanos, a disputarse este mes, son juramentados por las autoridades del país centroamericano, previo al primer evento del ciclo olímpico donde participarán como locales.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- La compositora y productora española Le Parody presenta en la India su nuevo álbum, de la mano del Instituto Cervantes, en una propuesta que explora los cruces entre la electrónica contemporánea y el folclore, en el marco de una gira más amplia por el país.

(foto)(vídeo)

