Martes 26 agosto de 2025 (19.30 GMT)

Lunes, 25 ago (EFE).-

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, encabeza una reunión de gabinete en la que abordará sus planes para militarizar ciudades gobernadas por demócratas, así como sus acuerdos comerciales y con empresas tecnológicas estratégicas, entre ellas Intel, de la que el Gobierno posee ahora un 10 %.

Tel Aviv.- Los israelíes se echan a las calles en un día de protesta nacional, con una marcha convocada en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, demandando al gobierno un acuerdo que libere a los 50 cautivos que siguen en Gaza.

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presenta los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado domingo 17 de agosto, que marcan la salida del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del Ejecutivo después de casi 20 años de gobierno.

Beirut.- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, realiza una nueva visita oficial al Líbano en medio de las negociaciones para avanzar hacia el desarme del grupo chií Hizbulá, que el Gobierno libanés pretende completar antes de final de año.

Yenín.- El campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, ha pasado de ser un barrio más de la ciudad a un puñado de calles vacías cubiertas de escombros, patrulladas y controladas por el Ejército israelí donde no ya no vive ni uno de sus alrededor de 20.000 habitantes, cuyo futuro sigue siendo igual de incierto que hace siete meses.

Bruselas.- La Federación Internacional de Periodistas convoca una concentración solidaria con los profesionales palestinos y en contra de los asesinatos de periodistas en Gaza por parte de Israel.

Bogotá.- Entrevista a la senadora María José Pizarro, una de las precandidatas presidenciales del Pacto Histórico, que gobierna Colombia e hija de Carlos Pizarro, último comandante de la guerrilla del M-19, asesinado después de dejar las armas, durante la campaña presidencial de 1990.

Abiyán.- El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, presenta su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de 2025.

Sao Paulo.- Representantes del Gobierno brasileño, encabezados por el canciller Mauro Vieira, y líderes empresariales discuten este martes en un foro en São Paulo los impactos y posibles soluciones frente a los aranceles del Gobierno de Estados Unidos, que impuso una tarifa aduanera del 50 % a parte de los productos del país.

Lima.- La presidenta del Tribunal Constitucional de Perú, Luz Pacheco, explica en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) la polémica sentencia que impide investigar a presidentes durante el ejercicio de su poder y que suspende todas las investigaciones abiertas contra la actual mandataria, Dina Boluarte.

Nowshera (Pakistán).- Los refugiados afganos abandonan el campamento de Azakhel, en Nowshera, a medida que se acerca la fecha límite impuesta por las autoridades.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro belga, Bart De Wever.

El Cairo.- Para Sana Abdelhamid, de unos 60 años, el fin de la norma que mantiene los alquileres antiguos en alrededor de un dólar en Egipto es algo «en contra del pueblo», que les hará «sufrir». Pero las autoridades del país árabe han dejado claro que esa ley, cuya última enmienda fue en 1981, no puede continuar para siempre.

Astaná.- La comunidad católica en Kazajistán ha cambiado radicalmente en las últimas tres décadas de independencia de la república centroasiática y ahora está integrada por representantes de todas las etnias que habitan en esta región, comentó a EFE el obispo español José Luis Mumbiela Sierra.

Venecia.- El Lido, la isla que acoge cada año el Festival de Venecia, se prepara para inaugurar mañana la 82 edición del certamen, con películas como el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro en la carrera por el León de Oro y otras muchas que atraerán una lluvia de estrellas de Hollywood.

París.- El legado de Le Corbusier, uno de los padres de la arquitectura moderna conocido sobre todo por su concepción de los edificios de viviendas que reúnen diferentes elementos necesarios para la vida colectiva y por el uso de los pilares de hormigón armado, sigue vivo 60 años después de su muerte.

París.- Francia restituye tres cráneos del pueblo sakalava a Madagascar que estaban en los museos franceses desde la época colonial, en una ceremonia con las ministras de Cultura de los dos países.

Nueva York.- El abierto de Tenis de Estados Unidos, se lleva a cabo en Nueva York.

