Meloni critica la flotilla a Gaza en la que fueron retenidos 22 italianos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticó el jueves la flotilla de ayuda dirigida a Gaza, en la que fueron detenidos 22 ciudadanos de este país europeo, según señaló su gobierno.

El ejército israelí comenzó el miércoles a interceptar los más de 40 barcos de la flotilla Global Sumud, que intentaba romper el bloqueo a este territorio palestino afectado, según la ONU, por una hambruna en medio de la guerra entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamás.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí afirmó el jueves que los activistas detenidos se encuentran en buen estado y que serán deportados a Europa una vez lleguen a puerto.

Según el canciller italiano, Antonio Tajani, 22 ciudadanos de ese país habían sido detenidos por las fuerzas israelíes.

«Obviamente haremos todo lo que podamos para garantizar a esta gente un regreso seguro a Italia lo antes posible», dijo Meloni en una reunión de la Unión Europea en Dinamarca.

Pero añadió: «Continúo creyendo que todo esto no trae ningún beneficio al pueblo palestino».

En días previos, la dirigente de extrema derecha había tildado la iniciativa de «peligrosa» e «irresponsable». Aun así, su gobierno envió una fragata para ofrecer asistencia a los buques.

Compuesta por unos 45 navíos y centenares de activistas propalestinos, la flotilla quería romper el bloqueo naval que Israel impone al enclave palestino.

Miles de manifestantes se congregaron en Roma y Nápoles el miércoles por la noche en solidaridad con la flotilla.

Entre los activistas había dos diputados nacionales y dos eurodiputados italianos.

bur-ar/dbh/pb

