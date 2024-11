Merkel dice que su partido debe mantenerse abierto a una coalición con Los Verdes

Berlín, 22 nov (EFE).- La excanciller alemana Angela Merkel opina que el bloque conservador, formado por su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), y la Unión Socialcristiana (CSU), debe mantenerse abierto a una posible coalición con Los Verdes después de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en febrero.

Con ello, Merkel se pone en contra de la posición del jefe de la CDU y primer ministro bávaro, Markus Söder, que ha descartado en reiteradas ocasiones una alianza con Los Verdes.

«No me parece correcto la forma en que Markus Söder y otros en la CSU y en la CDU hablan de Los Verdes», dijo Merkel en una entrevista con la revista ‘Der Spiegel’ con motivo de la publicación el próximo martes de su autobiografía «Libertad».

«Claro que Los Verdes tienen posiciones diferentes a las mías, por algo no pertenezco a ese partido sino a la CDU. Pero hay que mantener la capacidad de hacer coaliciones, sobre todo teniendo en cuenta que las alianzas entre la CDU y Los Verdes funcionan en (los estados federados de) Renania del Norte-Westfalia, Schleswig-Holstein y Baden-Württemberg funcional», asegura.

Durante sus 16 años de Gobierno Merkel presidió tres grades coaliciones con el Partido Socialdemócrata (SPD) y, entre 2009 y 2013, una alianza con el Partido Liberal (FDP).

En 2017 intentó formar un tripartito con Los Verdes y el FDP -una constelación que suele ser llamada «coalición Jamaica» por la coincidencia de los colores de ese país con los de los partidos, pero los liberales rompieron las negociaciones, lo que obligó a reeditar la gran coalición.

En la entrevista, Merkel es preguntada acerca de, si en vista de las disputas internas y la manera en que se rompió el actual tripartito entre el SPD, Los Verdes y el FDP no se alegra retrospectivamente de que en 2017 no se haya llegado a un acuerdo.

«No, no se puede decir de antemano como va a funcionar una coalición. Jamaica hubiera representado mucho trabajo y hubiera tenido que dedicarle mucho tiempo a cada uno de los socios. Pero no se llegó a ello porque el señor Lindner no quiso», señala.

Christian Lindner, todavía presidente del FDP y recientemente cesado como ministro de Finanzas por el canciller Olaf Scholz, rompió en 2017 las negociaciones con una frase que se ha hecho célebre según la cual «es mejor no gobernar a gobernar mal».

La CDU/CSU, con Friedrich Merz como candidato a la Cancillería, es claro favorito en todas las encuestas para las elecciones del 23 de febrero, pero tendrá que hacer una coalición.

Merz, que fue en su momento un rival de Merkel dentro del partido, no tiene experiencia alguna de Gobierno y en la entrevista la excanciller es preguntada a acerca de, si en vista de ello, cree que tiene su sucesor al frente de la CDU tiene capacidades para ser canciller.

«Tiene ahora que liderar una campaña electoral en la que puede mostrarlo. Quien ha llegado tan lejos tiene que tener ciertas cualidades. No se llega a ser candidato a la cancillería sin motivo», dice Merkel.

Merz estuvo alejado de la política durante más de una década. En 2002 Merkel le arrebató la jefatura del grupo parlamentario, en 2005 no lo incluyó en su equipo de Gobierno y en 2009 Merz optó por no aspirar a un escaño parlamentario.

Merkel, preguntada el distanciamiento que ha habido dentro de la CDU con respecto a su figura, dice que se trata de algo normal que haya un deseo de cambio después de que ella estuvo 18 años al frente del partido.

«En mi fiesta de cumpleaños hace unas semanas, organizada por la CDU, le expresé a Friedrich Merz ni deseo de que tenga los mejores éxitos. La CDU es mi partido. Sigue siendo así aunque haya cambiado y a veces me falten ciertas cosas», respondió.EFE

