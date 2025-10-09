Mia McKenna-Bruce se suma a la saga sobre ‘The Beatles’ como la esposa de Ringo Starr

Los Ángeles (EE.UU.), 8 oct (EFE).- La actriz británica Mia McKenna-Bruce interpretará a Maureen Starkey, la primera esposa del legendario baterista Ringo Starr, en la ambiciosa saga de películas sobre la banda The Beatles dirigida por Sam Mendes, informó este jueves Variety.

Starkey se sumará a Barry Keoghan, encargado de dar vida a Ringo Starr, y a Saoirse Ronan (‘Little Women’), quien hará de la primera esposa de Paul McCartney, un personaje que será interpretado por Paul Mescal.

Por su parte, Joseph Quinn y Harris Dickinson encarnarán a George Harrison y John Lennon, respectivamente, en las nuevas películas de tono biográfico que prepara Sam Mendes sobre el cuarteto de Liverpool.

La historia estará contada desde la perspectiva de cada uno de sus miembros para intentar capturar su viaje desde Liverpool hasta el centro de la cultura global.

Mendes prepara un total de cuatro películas independientes sobre la famosa banda británica que revolucionó la escena musical en la década de los sesenta del pasado siglo y todas ellas se estrenarán en cines en abril de 2028.

Este es el primer largometraje que obtiene los derechos musicales del extenso catálogo de éxitos de The Beatles, que abarca desde «Strawberry Fields forever» a «Let It Be» o «Yesterday» y «Yellow Submarine», entre otros. EFE

