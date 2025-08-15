Microsoft investiga si Ejército israelí usó su tecnología para vigilancia masiva en Gaza

Nueva York, 15 ago (EFE).- Microsoft anunció este viernes que está llevando a cabo una revisión «urgente» del presunto uso de Microsoft Azure por las Fuerzas de Defensa de Israel para almacenar archivos de datos de llamadas telefónicas obtenidos mediante la vigilancia generalizada o masiva de civiles en Gaza y Cisjordania.

El titán tecnológico reaccionó así a una información del medio británico The Guardian, al reconocer que «plantea acusaciones adicionales y precisas que ameritan una revisión exhaustiva y urgente».

«La compañía compartirá con el público las conclusiones fácticas resultantes de esta revisión, una vez finalizada», añadió Microsoft en un comunicado.

Según la compañía, sus condiciones de servicio estándar prohíben este tipo de uso de vigilancia masiva y exigen que los clientes implementen prácticas fundamentales de IA responsable.

Esas prácticas incluyen «la supervisión humana y los controles de acceso, y prohíben el uso de los servicios de nube e IA de cualquier manera que perjudique a personas u organizaciones, o que afecte a personas de cualquier forma prohibida por la ley».

En mayo, Microsoft dijo no haber hallado pruebas de que el Ejército israelí hubiera utilizado su tecnología de Azure e inteligencia artificial (IA) «para atacar o causar daños a personas en el conflicto de Gaza».

Lo aseguró tras una revisión interna y una investigación independiente realizadas a raíz de que algunos empleados insistieran mediante protestas en que el gigante tecnológico cancelara sus contratos con el Gobierno de Israel.

A principios de abril, dos exempleadas de Microsoft interrumpieron el evento del 50º aniversario de la compañía para protestar contra el acuerdo con el Ejército israelí.

Ibtihal Aboussad -empleada que fue despedida al poco de mostrar su descontento con la empresa- gritó al director ejecutivo de IA de Microsoft, Mustafa Suleyman, que dejara «de usar la inteligencia artificial para el genocidio».

«Nos negamos a escribir código que mate a palestinos. Se ha demostrado que Microsoft tiene cientos de millones de contratos con el Ejército israelí», dijo entonces Aboussad a EFE desde la sede de la empresa en Redmond, en el estado de Washington.

Por su parte, una segunda manifestante -que también fue despedida- interrumpió al cofundador de Microsoft Bill Gates, al exdirector ejecutivo Steve Ballmer y al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, más tarde en el evento para recriminarles este contrato con el Gobierno de Israel.

Ambas están asociadas con No Azure for Apartheid, un grupo de empleados y exempleados de Microsoft que se manifiestan contra los contratos de Microsoft con Israel.

El grupo ha destacado informes de medios estadounidenses que, mediante documentos filtrados, detallan el creciente uso de la tecnología Azure y OpenAI por parte del Ejército israelí para recopilar información mediante vigilancia masiva, y utilizar herramientas de IA para transcribir y traducir llamadas telefónicas, mensajes de texto y de audio. EFE

