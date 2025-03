Miguel Ángel Oliver: EFE se incorpora al camino de la igualdad con su libro de estilo

Nueva Delhi, 5 mar (EFE).- El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, dijo que la agencia se incorpora al camino de la igualdad a través de su libro de estilo y de su trabajo diario, durante la presentación esta tarde del nuevo libro de estilo urgente en la sede del Instituto Cervantes en Nueva Delhi.

«EFE, a través de su libro de estilo, a través de su proceder diario, se incorpora ya desde hace mucho tiempo al camino de la igualdad, pero tiene mucho recorrido todavía por hacer», dijo Oliver en la clausura del evento.

En este sentido, aseguró que la incorporación de la mujer a la profesión en España ha sido masiva en los últimos años, con un gran número de mujeres haciendo periodismo, pero lamentó que esta evolución no se haya trasladado a los puestos más altos de la mayoría de empresas.

«Creo que ha habido años de gran avance, mucha importancia en la lucha por la igualdad», agregó Oliver, antes de advertir sobre «una ola a nivel mundial que está empujando en el sentido contrario» y amenaza con años de retroceso.

El presidente de EFE destacó al respecto la importancia de reconocer la variedad de voces, muchas de ellas de mujeres muy preparadas, precisó, y capaces de liderar la opinión y el avance económico en España y en el resto de países.

En el libro de estilo «hablamos de retratar la diversidad de las funciones que cumplen hombres y mujeres en la sociedad, diversificar las fuentes a las que se consulta», dijo.

El nuevo libro de estilo de EFE, cuya primera edición se publicó en 2011, cuenta con una estructura distinta, revisa y reescribe buena parte de su material e incorpora multitud de aspectos que han aparecido o cobrado importancia en los últimos años en las redacciones de EFE y de todos los medios de comunicación, como las redes sociales o la inteligencia artificial.

El coordinador de la guía, Javier Lascuráin, intervino en el evento de forma virtual para desglosar algunos de los principales puntos del libro en materia de igualdad, entre los que destacó el uso del lenguaje inclusivo y, como mencionó Oliver, diversificar las fuentes para que no sean siempre hombres.

Antes de la intervención de Oliver se llevó a cabo la mesa redonda «Invisibles o víctimas: la información sobre la mujer en la India», acerca del papel de las mujeres en los medios y su representación como víctimas en las noticias diarias.

Esto es fácilmente visible en la cobertura de los casos de violación -la India registró 86 violaciones diarias en 2022-, en los que con frecuencia los medios locales sitúan el foco sobre la víctima en lugar de sobre el crimen.

Una de las principales causas de esta victimización de la mujer es la falta de presencia femenina en las redacciones, según el editor y fundador del medio indio Satya Hindi, Ashutosh.

«Siento muy fuertemente que por muy sensible que sea un hombre no va a poder sentirlo tanto como una mujer, tener el sentimiento real, y por ello a veces, de forma accidental, no se cubren de manera adecuada», indicó el periodista.

Una opinión respecto a la que difirió la periodista y editora jefe del medio indio Frontline, T.K. Rajalakshmi, quien aseguró que el problema es más estructural y no basta con contratar más redactoras, ya que podrían contaminarse con la visión de sus compañeros.

En su lugar, abogó por concienciar ya desde pequeños a los niños sobre los problemas de las mujeres, en la mayoría de ámbitos, sin centrarse únicamente en la violencia sexual que sufren.

Por su parte, la activista y experta de Equality Now para el sur de Asia, Julie Thekkudan, alabó la idea de que los propios medios creen un libro de estilo con el que tener claro cómo deben cubrirse este tipo de asuntos, algo para lo que deberían «tomarse su tiempo y adaptarlo a sus requisitos».EFE

