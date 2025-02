Milei designará por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Argentina

Buenos Aires, 25 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este martes que designará por decreto a los magistrados Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema al no poder obtener los apoyos necesarios en el Senado.

«El presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta la finalización del próximo periodo legislativo», informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado.

El texto explicó que la decisión tiene por objetivo «normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial» argentino, que quedó con solo tres miembros tras el retiro en diciembre pasado de Juan Carlos Maqueda y la salida de Elena Highton de Nolasco en 2021.

«El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia», señaló el comunicado de Presidencia, en referencia a las múltiples instancias en las que el Senado no aprobó o no obtuvo el quorum para debatir los nombramientos de Lijo y García-Mansilla.

La decisión de Milei de nombrar a los jueces por decreto se enmarca en un artículo de la Constitución que incluye entre las atribuciones del Poder Ejecutivo «llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura».

El anuncio de este martes llega a cuatro días de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso el sábado, por lo que el plazo para la publicación del decreto en el Boletín Oficial caduca el viernes.

Durante el acto del sábado, está previsto que Milei brinde un discurso, tal como hizo en 2024, y se espera que los nuevos jueces del Supremo estén presentes y se ubiquen junto a los actuales miembros del alto tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La posible designación de Lijo había sido criticada por distintas organizaciones, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que reveló que el magistrado recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez y solo elevó a juicio 14 de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo.

Respecto a García-Mansilla, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió que el futuro integrante del Supremo “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994” y “plantea posiciones regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”. EFE

