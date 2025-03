Milei increpa al diputado Facundo Manes y su asesor Caputo lo intimida en el Congreso

3 minutos

Buenos Aires, 1 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, increpó durante su discurso ante el Congreso al diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Manes, quien luego fue intimidado por el polémico asesor presidencial Santiago Caputo, lo que generó una fuerte polémica en la inauguración del año legislativo.

Todo comenzó cuando Manes reclamó al presidente durante su discurso por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y por el reciente nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto.

Ante esto, tanto Milei como los legisladores de su partido, La Libertad Avanza (LLA), comenzaron a increpar al diputado, quien mientras tanto alzaba una copia de la Constitución Nacional.

«Leela, Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada», le dijo Milei al diputado, que también es un reconocido médico neurólogo y neurocientífico.

Entre los abucheos de los legisladores de LLA contra Manes, Milei prosiguió: «Quizás, tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista, como hiciste vos, Manes. Te falta mucha teoría política (…) Te falta mucha lectura», añadió el mandatario, vinculando a Manes a la oposición peronista, cuyos legisladores no acudieron a la sesión.

Tras pedir silencio la presidenta del Senado y vicepresidenta, Victoria Villarruel, Milei prosiguió su discurso, pero desde un palco su asesor, Santiago Caputo, se dirigió a Manes.

Al término del discurso, se produjo el cruce de palabras, en el que Caputo intimidó al diputado radical y, según el propio Manes, lo amenazó al tiempo que uno de sus colaboradores lo golpeó en dos ocasiones en el pecho.

Poco después del incidente, la Unión Cívica Radical publicó un comunicado en su perfil de X en el que mencionó que «las agresiones verbales y físicas por parte de asesores del presidente de la Nación contra el diputado radical Facundo Manes son un episodio inédito en nuestra democracia y un nuevo avance en el autoritasimo libertario».

«Los radicales de todo el país repudiamos enérgicamente las agresiones del oficialismo y alertamos a la sociedad que cuando la violencia baja desde lo más alto del poder, nuestro sistema republicano democrático está en riesgo», agregó el partido, que solicitó una «rápida investigación para que los responsables de la agresión» contra Manes sean identificados y «paguen por lo hecho».

Entre las palabras de Milei y la intimidación de Caputo, Manes escribió un mensaje en su perfil de X: «Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de (Ariel) Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes. El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías». EFE

erm-pd/enb