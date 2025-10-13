Milei parte a Washington para reunirse con Trump tras primer apoyo financiero a Argentina

Buenos Aires, 13 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, despegó este lunes rumbo a Washington, donde se encontrará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, días después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. brindara un primer apoyo financiero al país suramericano como parte de la millonaria asistencia prometida.

Milei arribará a la capital estadounidense este lunes a las 22:00 hora local (02:00 GMT del martes), donde tiene previsto reunirse el martes con Trump, según la agenda oficial difundida por la Presidencia argentina.

El quinto viaje del mandatario argentino a Estados Unidos en 2025 se produce poco después de que el secretario del Tesoro de aquel país, Scott Bessent, anunciara el pasado jueves la compra de pesos argentinos para inyectar liquidez de dólares a la economía del país sudamericano y la finalización del marco de acción de una línea ‘swap’ de intercambio de divisas por veinte mil millones de dólares con el Banco Central argentino.

Milei será recibido por Trump este martes a las 11:00 hora de Washington (15:00 GMT) en la Casa Blanca, donde los mandatarios mantendrán una reunión bilateral.

Luego se celebrará un almuerzo de trabajo en honor al presidente argentino, en el que participarán funcionarios de ambos países.

Otra de las actividades que Milei tiene previstas es un homenaje en la Casa Blanca a Charlie Kirk, el activista ultraconservador estadounidense asesinado el pasado 10 de septiembre.

Milei regresará a Argentina en un vuelo programado para el martes a las 21:00 horas de Washington (01:00 GMT del miércoles), que arribará a la ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 8:00 hora local (11:00 GMT).

Este viaje será el decimotercero a Estados Unidos desde la asunción de Milei como presidente, en diciembre de 2023, mientras que la reunión con Trump será la segunda bilateral entre ambos y la primera en la Casa Blanca.

Tras aquel primer encuentro, que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre durante la Asamblea General de la ONU, el mandatario estadounidense expresó a su par argentino su apoyo electoral y afirmó que su Gobierno brindaría apoyo financiero al país suramericano, que enfrenta fuentes presiones cambiarias y abultados compromisos de deuda. EFE

