Miles de estudiantes paralizan las universidades de Italia en apoyo a la Flotilla

Roma, 2 oct (EFE).- Miles de estudiantes de distintas universidades italianas, entre ellas la de Roma y Milán, continúan las protestas contra Israel en sus campus, a las que este jueves se sumaron más centros en solidaridad con la Flotilla Global Sumud, que pretendía llevar ayuda a Gaza y cuyas embarcaciones fueron interceptadas por el Ejercito israelí, que detuvo a las tripulaciones.

Los estudiantes de la Universidad Estatal de Milán fueron los últimos que ocuparon el campus y se preparan para una huelga convocada para mañana por algunas siglas sindicales. «Como prometimos, si hubieran tocado la flotilla, lo habríamos bloqueado todo. Así que esta mañana ocupamos la Universidad de Milán», anunciaron, uniéndose a una oleada de movilizaciones estudiantiles en Italia.

En Roma, la Facultad de Letras de la Universidad La Sapienza amaneció bloqueada, mientras los estudiantes difundían vídeos de las aulas vacías y convocaban asambleas en distintos centros de la capital.

«Desde las primeras horas del alba, los accesos de Letras están cerrados, la facultad está vacía y crecen los piquetes en solidaridad con los bloqueos», comunicó la organización estudiantil comunista Cambiare Rotta, una de las promotoras de la iniciativa de «bloquear las universidades».

Las redes sociales se inundaron de imágenes de las movilizaciones compartidas por otras organizaciones estudiantiles, como Oposición Estudiantil Alternativa, presente en distintas universidades, o la asociación de estudiantes de Padua, que difundieron vídeos y fotografías de asambleas, manifestaciones y llamamientos a la huelga.

Las protestas también se extendieron a otras ciudades, como Turín, donde más de 200 jóvenes se concentraron ante el Palazzo Nuovo, sede de la Facultad de Humanidades, que fue ocupado durante la noche, según medios locales.

Mientras, en Bolonia, los estudiantes bloquearon la entrada a varios edificios universitarios y desplegaron pancartas llamando a «parar la universidad», acciones similares a las que tuvieron lugar en Bari o Nápoles.

En Florencia, cientos de estudiantes permanecen dentro del edificio universitario de Via Laura, también ocupado, donde colgaron un cartel en la fachada que advierte: «Si bloquean la Flotilla, bloquearemos todo». EFE

