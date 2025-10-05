Miles marchan en ciudades de México «a favor de la mujer y de la vida»

2 minutos

Ciudad de México, 5 oct (EFE).- Miles de personas marcharon este domingo en varias ciudades mexicanas en la quinta edición de la ‘Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida’, impulsada por colectivos civiles y grupos religiosos que rechazan que haya una confrontación entre los derechos de las mujeres y la protección de la vida prenatal.

Según los organizadores, más de 20.000 personas participaron en la marcha en el norte de la capital mexicana, donde la movilización concluyó en el atrio de la Basílica de Guadalupe, uno de los principales santuarios religiosos del país.

La movilización se replicó en al menos 80 ciudades, entre ellas Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Mérida, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Veracruz.

Con consignas, pancartas y cantos, los asistentes marcharon bajo el lema “La vida es siempre un bien”.

Alison González, portavoz del movimiento, explicó el rechazo al falso dilema entre elegir “la mujer o el hijo”.

“Creemos que es posible amar y proteger por igual a la mujer y a la vida de su hijo”, afirmó frente a los asistentes.

Organizaciones feministas han criticado en años anteriores este tipo de movilizaciones por considerar que se oponen al derecho al aborto, despenalizado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de México y en varias entidades federativas.

Los organizadores de la marcha sostienen, sin embargo, que su mensaje busca colocar en el centro “la protección integral de la mujer embarazada”.

Durante el evento se leyó un manifiesto en el que convocaron a autoridades, empresas, deportistas y comunicadores a sumarse a un “pacto a favor de la mujer y de la vida humana”.

Entre los puntos planteados, exigieron eliminar condiciones que fomenten la violencia contra mujeres en situación vulnerable, garantizar apoyo integral a mujeres embarazadas, promover campañas de prevención del suicidio y renovar compromisos contra la ilegalidad, el secuestro y las desapariciones.

Los organizadores aseguraron que continuarán realizando la movilización de forma anual “hasta que en México se garantice la protección plena de toda vida humana y de toda mujer en situación de vulnerabilidad”. EFE

csr/jmrg/mb