Ministerio de Salud de Ecuador dice que Glas recibió 40 atenciones médicas en nueva cárcel

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 27 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de Ecuador aseguró este sábado que el exvicepresidente correísta Jorge Glas ha recibido 40 atenciones médicas desde su llegada a la nueva cárcel de máxima seguridad, el pasado 10 de noviembre, y que no necesita ser trasladado a un hospital como lo ha pedido la defensa del expolítico por medio de un habeas corpus correctivo que está en análisis de un juez.

Durante casi seis horas, funcionarios de Salud, del Ministerio del Interior, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai) y de la cárcel de máxima seguridad, ubicada en la provincia costera de Santa Elena, buscaron desvirtuar las alegaciones que el viernes realizó el mismo Glas, quien aseguró que sufre «tratos crueles y denigrantes», que vive una «tortura psicológica sistemática», que no recibe una atención médica adecuada y que algunos de sus medicamentos se han terminado.

El magistrado Jean Valverde, de la Unidad Judicial Penal de La Libertad, indicó que la decisión sobre si el expolítico sale o no de la cárcel para ser internado en un centro especializado la emitirá la tarde este domingo.

Fausto Lara, representante del Ministerio de Salud, indicó que las 40 atenciones médicas realizadas durante un poco más de un mes fueron por medicina familiar, psicología clínica, psiquiatría y enfermería, y que desde que el expolítico volvió a prisión, en abril de 2024, fue atendido 527 veces.

Por su parte, el doctor Heider Retamozo, quien trabaja en la prisión, señaló que la última atención médica que recibió el exvicepresidente fue el viernes y que él no considera que necesite ser trasladado a un hospital.

Añadió que la masa corporal que tiene Glas es la «adecuada» y que aunque tenga una enfermedad paliativa «puede llevar su vida normal» si tiene cuidados.

En la diligencia también compareció el doctor Alejandro Barreto, quien le ha dado seguimiento a la salud de Glas y que expuso un informe médico que realizó el 19 de diciembre en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En ese documento concluye que el exvicepresidente necesita una «hospitalización inmediata no diferible en un centro externo especializado».

Barreto indicó que Glas sufre dieciocho enfermedades o lesiones, entre las que están la hipertensión arterial, fibromialgia, asma bronquial, sinusitis crónica, trastorno por estrés postraumático y gastritis atrófica crónica, por las que debe tomar al menos veintiún medicamentos cada día.

Afirmó que la aplicación de tantos medicamentos puede provocar daños en su hígado y hasta una fibrilación ventricular, que, aseguró, es «altamente mortal».

También dijo que «de nada sirve tener 500 valoraciones médicas si el paciente no mejora si no que empeora».

El exvicepresidente fue trasladado a la nueva cárcel de máxima seguridad, emblema del presidente Daniel Noboa, junto a cabecillas de bandas criminales desde la prisión La Roca, en donde permanecía desde 2024, tras ser detenido en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo.

Fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) y sobre él pesan tres condenas por delitos de corrupción, la última, de 13 años de cárcel, impuesta en junio por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) cometido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016. EFE

cbs/nvm