Ministro afgano llega a India en la primera visita al país de un líder talibán desde 2021

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de facto de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, llegó este jueves a Nueva Delhi, en la primera visita de un alto cargo talibán a la India desde la vuelta al poder de los fundamentalistas en Kabul en agosto de 2021.

«Cálida bienvenida al Ministro de Asuntos Exteriores afgano, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, a su llegada a Nueva Delhi. Esperamos poder conversar con él sobre las relaciones bilaterales y cuestiones regionales», dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

Junto con el mensaje, Jaiswal publicó una fotografía de un representante de la cancillería india con el ministro afgano a su llegada a Nueva Delhi.

Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre la duración de la visita de Muttaqi a la India ni sobre la agenda que mantendrá el ministro afgano, que cuenta con una exención temporal a las prohibiciones de viaje que imperan sobre los líderes talibanes.

La exención fue emitida la semana pasada por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y estará activa entre este jueves y el próximo 16 de octubre.

Los talibanes informaron ayer que Muttaqi mantendrá encuentros con su par indio, Subrahmanyam Jaishankar, y con otros funcionarios «sobre una serie de cuestiones políticas, económicas y comerciales, así como sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Afganistán y la región».

Estos serán los primeros encuentros en la India entre líderes talibanes y el Gobierno indio desde que los fundamentalistas tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, lo que marca un nuevo capítulo en la relación entre Nueva Delhi y las autoridades de facto afganas.

La India no reconoce oficialmente a los talibanes como gobernantes legítimos de Afganistán.

Desde la vuelta al poder de los talibanes, Afganistán ha permanecido prácticamente aislado de la comunidad internacional, aunque mantiene canales abiertos con algunos países vecinos, principalmente en Asia Central, así como con Moscú y con Pekín.

Rusia se convirtió en julio en el primer país del mundo que reconoció a los talibanes como gobernantes legítimos de Afganistán.

Esta semana, Muttaqi acudió en Rusia al encuentro del Formato de Moscú sobre Afganistán en el que se trató de la primera participación de Kabul en este foro tras ser invitado por Rusia. EFE

