Ministro luso de Defensa califica de panfletario e irresponsable participar en la flotilla

Lisboa, 2 oct (EFE).- El ministro portugués de Defensa, Nuno Melo, líder del democristiano CDS-PP, uno de los dos socios del Gobierno de centroderecha luso, calificó este jueves de «panfletaria» e «irresponsable» la participación en la Global Sumud Flotilla, que iba con destino a Gaza y que ha sido interceptada por Israel.

«Constato una iniciativa panfletaria, que considero irresponsable, en dirección a un territorio ocupado por una organización terrorista responsable de un ataque con más de 1.200 víctimas en Israel», dijo Melo a la prensa en un acto de la campaña para las elecciones municipales en Portugal del próximo 12 de octubre.

Recordó que la organización islamista Hamás «oprime a las minorías, tanto religiosas como por la orientación sexual de las personas».

Y lamentó que los miembros de la flotilla, que han sido detenidos por el Ejército israelí, estén apoyando a un grupo «considerado terrorista por la Unión Europea», trasladándose hacia un territorio que está en guerra, en referencia a Gaza.

Melo expresó su confianza en las autoridades de Israel, que, destacó, «representan a un Estado democrático», y esperó que se comporten de acuerdo a eso y que devuelvan a los portugueses y ciudadanos de otros países detenidos a sus lugares de origen respetando sus derechos.

El Ministerio de Exteriores israelí dio por terminada este jueves la operación de interceptación de la Global Sumud Flotilla, de la que queda un último barco todavía navegando, después de que Israel asaltara las casi 50 embarcaciones que formaban parte de esta iniciativa en una operación que comenzó durante la tarde de ayer.

Entre los miembros de la flotilla arrestados por las autoridades israelíes están los portugueses Mariana Mortágua, líder del partido Bloco de Esquerda, la actriz Sofia Aparício y el activista Migue Duarte.

Medios lusos han señalado que podría haber un cuarto portugués detenido, pero esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. EFE

